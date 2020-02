Joel Embiid a une autre nuit difficile, les Sixers tombent face à Bucks sur la route

Les Philadelphia 76ers avaient besoin d’une victoire de la pire façon jeudi. Ils ont perdu les trois premiers matchs d’un road trip de quatre matchs et ont dû faire face à des questions sur la chimie de l’équipe et leur entraîneur. Gagner guérit tout et c’était dans leur esprit alors qu’ils envahissaient le Forum Fiserv pour faire face aux Milwaukee Bucks.

Le problème est qu’ils étaient sur la route et non chez eux. Pour cette équipe, cela fait une énorme différence.

Les Sixers sont tombés aux Bucks jeudi 112-101 pour terminer un road trip décourageant 0-4. Joel Embiid, qui a déclaré mercredi que les Sixers devaient sacrifier plus offensivement, a de nouveau eu du mal en tirant 6 pour 26 pour 19 points et 11 rebonds. Cela vient après une nuit difficile contre les Celtics de Boston dans le deuxième match de ce voyage et la nuit difficile contre le Heat de Miami où il n’a pris que quatre tirs en seconde période.

Tobias Harris a mené Philadelphie avec 25 points tandis qu’Al Horford avait 15 points et Ben Simmons a ajouté 11 points, 14 rebonds et huit passes décisives.

Contrairement à leur victoire le jour de Noël, les Sixers ont eu des problèmes contre le joueur de championnat de la ligue Giannis Antetokounmpo alors qu’il a marqué 36 points avec 20 rebonds et six passes décisives.

Le voyage sur la route a été incroyablement difficile pour cette équipe, mais ils ont une chance de renverser la vapeur rapidement en rentrant chez eux vendredi pour accueillir les Grizzlies de Memphis.

