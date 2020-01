Joel Embiid affiche un double-double en retour, les Sixers battent les Warriors

Lors d’une nuit émouvante où le match de basket-ball a pris une place arrière, les Philadelphia 76ers ont traversé l’émotion pour vaincre les Golden State Warriors 115-104.

C’était la première fois que les Sixers prenaient le terrain depuis le décès tragique de Kobe Bryant et l’équipe et les joueurs offraient une pléthore d’hommages, des messages sur leurs baskets, à plusieurs émouvants hommages d’avant-match, à Joel Embiid obtenant la permission de la légende des Sixers Bobby Jones de porter son n ° 24 à la retraite.

Naturellement, le début du jeu manquait d’énergie après la lourdeur des activités d’avant-match. Les Warriors ont pris une avance d’un point après le premier quart, mais les Sixers ont répondu au deuxième et ont porté un avantage de cinq points à la pause.

Golden State a pris un point d’avance sur les Sixers en troisième position, mais Philadelphie a gardé le contrôle en quatrième position sur la voie d’une victoire de 11 points.

Joel Embiid est revenu d’une absence de neuf matchs pour mener les Sixers avec, à juste titre, 24 points. Il a ajouté 10 rebonds en tirant 9 des 13 du sol tout en portant le n ° 24 de Bryant.

Le grand homme a reçu beaucoup d’aide dans un effort équilibré des Sixers. Ben Simmons a ajouté 17 points, cinq passes décisives et quatre rebonds. Simmons était 9 sur 10 de la ligne des lancers francs. Al Horford a presque produit un triple-double, terminant avec 12 points, 11 rebonds et huit passes décisives. Tobias Harris a ajouté 14 points, sept rebonds et quatre passes. Shake Milton a récolté 11 points, obtenant son deuxième départ de suite en l’absence de Josh Richardson.

Raul Neto a été énorme sur le banc des Sixers, enregistrant un sommet de 19 points. Furkan Korkmaz en a ajouté huit, tandis que Matisse Thybulle en avait cinq et Zhaire Smith en avait trois.

Les Sixers ont tiré 51,2% du terrain et un respectable 34,4% de 3.

Ce fut une nuit difficile, et les Sixers méritent le mérite d’avoir pu gérer l’émotion et remporter une victoire alors qu’ils se battent pour le positionnement en séries éliminatoires dans l’Est.

L’organisation mérite également le mérite d’avoir trouvé des moyens élégants et émouvants d’honorer Bryant, ses contributions au jeu et ses relations avec Philadelphie.

Les Sixers sont de retour jeudi soir contre les Hawks d’Atlanta.

