Joel Embiid affirme que le match des étoiles prouve qu’il est le meilleur joueur du monde

La superstar des Philadelphia 76ers Joel Embiid a été l’un des joueurs les plus scrutés de la ligue. Il continue de faire de gros chiffres, mais il n’obtient pas le crédit qu’il mérite car il est critiqué jour après jour.

Jeudi, il a présenté 39 points et 16 rebonds tout en effectuant 18 de ses 19 tentatives depuis la ligne de faute lors d’une victoire sauvage de 112-104 en prolongation contre les Brooklyn Nets.

Cela semblait être un report pour le grand homme du match des étoiles dimanche, où il avait 22 points et 10 rebonds pour l’équipe Giannis dans le match. Il était sans doute le meilleur joueur sur le terrain car il avait un jeu complet formidable. Il avait une réclamation après la victoire de jeudi sur Brooklyn.

“Le match des étoiles était amusant, être là au quatrième quart pour faire mon truc à la fin du match”, a-t-il expliqué. «Le match contre les Clippers a été un bon point de départ, mais le match des All-Star prouvait simplement que je suis ici, que je fais partie du meilleur joueur du monde. J’ai juste l’intention de sortir chaque soir et de jouer dur. Sortez et essayez de gagner un championnat. »

Les efforts de jeudi ont montré pourquoi ce gars est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue malgré toutes les critiques qu’il reçoit. Embiid a intimidé DeAndre Jordan et Jarrett Allen toute la nuit et il a rendu Allen inutile car il n’a joué que 12:40 et il est devenu sans but. Il a tiré cinq fautes de Jordan avec un éventail de mouvements que seuls les joueurs d’élite de cette ligue ont.

Quand il est agressif comme ça, il n’y a pas beaucoup de joueurs dans la ligue qui peuvent réellement l’arrêter.

“Je dois m’y plonger, je dois courir le sol, je dois être agressif”, a-t-il ajouté. “J’ai eu quelques fautes offensives, une 3 seconde, une charge, à cause de mes coups de canard et de combien j’étais dans la peinture, donc si je dois 3 secondes et des appels offensifs, alors quoi? Il s’agit simplement d’être agressif. “

Embiid a un long chemin à parcourir pour être dans la conversation du meilleur joueur de la ligue, mais le match contre les Clippers, le match des étoiles, l’effort de jeudi, ces matchs montrent son talent.

Quand il a cet état d’esprit agressif, c’est un joueur très différent. Philadelphie doit espérer que cet état d’esprit se poursuivra samedi lorsqu’ils se rendront à Milwaukee pour affronter les Bucks.

