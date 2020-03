Joel Embiid appelle John Collins des Hawks en rappelant le dunk de l’affiche

Avec la ligue sur une pause alors que tout le monde est en quarantaine, il est maintenant temps de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux alors que les joueurs cherchent des choses à faire pour vraiment passer le temps jusqu’à ce que la NBA puisse revenir.

Le grand homme des Hawks d’Atlanta, John Collins, qui est l’un des joueurs prometteurs du jeu, a répondu à quelques questions des fans sur Twitter et une question intéressante a été soulevée concernant un certain All-Star de la City of Brotherly Love.

On a demandé à Collins s’il y avait un joueur sur lequel il aimerait tremper et ce serait le grand homme des 76ers de Philadelphie Joel Embiid. Le centre superstar a répondu en rappelant qu’il avait livré une affiche mettant en vedette Collins dans un affrontement entre les deux en octobre.

Il est maintenant temps pour les joueurs de s’amuser un peu et de se parler des ordures jusqu’à ce que le jeu puisse revenir au sol. Embiid est le roi de la conversation trash, donc Collins a fait un mauvais choix en parlant trash ce gars.

.