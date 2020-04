Joel Embiid baisse de 23 et 13 pour éliminer les filets

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Celui-ci nous ramène à peine un an alors que les Sixers ont accueilli les Brooklyn Nets dans le cinquième match de leur série éliminatoire. Après avoir laissé tomber le match 1 à domicile, les Sixers étaient en contrôle total alors qu’ils menaient la série 3-1 et il semblait que les Nets étaient vaincus. Joel Embiid et le reste de l’équipe sentaient le sang et ils voulaient s’occuper des affaires dans celui-ci pour faire le travail rapidement.

23 avril 2019

Les Nets ont certainement été battus tôt. Les Sixers ont sauté sur eux et se sont jetés sur eux tôt alors qu’ils construisaient une large avance de 24 points et Brooklyn n’avait tout simplement plus la volonté de se battre. Embiid intimidait dans le poteau, il abattait des tirs de loin, et lui et les Sixers se sont enfuis avec celui-ci 122-100.

Embiid a terminé avec 23 points et 13 rebonds, Ben Simmons avait 13 points, six passes décisives et cinq rebonds, Tobias Harris avait 12 points et huit rebonds, JJ Redick et James Ennis III avaient 11 points chacun, et Jonathon Simmons en avait 10. Les Sixers a obtenu un gros effort de toute l’équipe et cela les a aidés à atteindre les demi-finales.

Par la suite, Embiid s’est senti confiant en disant aux journalistes:

Nous pensons que nous pouvons tout gagner.

Même si les Sixers ont facilement pris le cinquième match pour passer au tour suivant, cette série était plus proche que prévu. Les Nets ont choqué tout le monde en remportant le match 1 sur la route et ils ont eu la chance de gagner le match 4 à domicile avant que Mike Scott ne fasse un triple d’embrayage en retard. Ce fut une réponse impressionnante de Philadelphie pour réaliser celle-ci.

