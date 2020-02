Joel Embiid cherche à mener un rebond

Les Philadelphia 76ers rentrent chez eux lundi après une nouvelle défaite sur la route. Ils ont le meilleur dossier à domicile de la ligue avec un dossier de 26-2 et même s’ils seront à leur propre part, peut-être deux, le fait d’être à domicile est une grande différence pour cette équipe. Ils tirent mieux à domicile et constituent également une meilleure équipe défensive.

L’adversaire lundi est les Hawks d’Atlanta qui ont fait perdre aux Sixers lors de leur précédent affrontement. Bien sûr, cette défaite était sur la route à Atlanta où Philadelphie se débat. De retour à la maison, les Sixers devront gérer leur entreprise et enfermer Trae Young du mieux qu’ils peuvent.

Cela dit, il est temps pour le guide de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Hawks

Date: Lundi 24 février

Temps: 19h00. est

Emplacement: Wells Fargo Center Philadelphie, PA

LA TÉLÉ: NBATV, NBC Sports Philadelphie

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Ben Simmons (blessure au bas du dos) DOUTE: Tobias Harris (contusion au genou droit)

Hawks: OUT: Clint Capela (fasciite plantaire droite), Skal Labissiere (genou gauche), DeAndre ’Bembry (douleur abdominale)

Storylines

Embiid accepte la responsabilité

Sans Ben Simmons, les Sixers devront se tourner vers Joel Embiid pour prendre plus de responsabilités et conduire cette équipe à la victoire. Il ne l’a pas fait samedi contre les Milwaukee Bucks où il a lutté et il n’a pas non plus mené l’effort défensif car ils ont lutté puissamment à cette fin. Par la suite, il a accepté ce fait et il sait qu’il doit faire plus.

“Nous ne sommes jamais allés dans un rythme”, a déclaré Embiid. «Perdre Ben, ce fut un grand moment du match, puis des ennuis grossiers, ne pas faire de tirs et quelques tirs et certains appels qui auraient pu se dérouler différemment. C’est sur nous. J’ai toujours l’impression que nous avons joué dur. Les coups ne pouvaient pas tomber. Nous en avons manqué beaucoup de faciles. J’en ai manqué beaucoup de faciles. Je n’ai pas tiré ce que j’aurais dû. J’avais l’impression de l’avoir, mais je ne l’ai pas montré. C’est sur moi.”

Les Sixers ne réagissent à aucun Simmons

Sans Simmons, Philadelphie devra trouver comment gérer les choses à l’attaque et ils devront intensifier sur la défensive. Pour ajouter au fait que Simmons est déjà sorti, ils pourraient également être sans Tobias Harris. Les autres joueurs devront intensifier leur action pour combler le vide, en particulier sur le côté défensif du sol.

“Vous devez l’être”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Quand vous dites” Pouvez-vous le faire sans Ben et Joel? “, Dans la grande majorité du match ou la troisième période dont nous parlons, c’est difficile mais je sens qu’avec le groupe que nous avons, celui qui est sur le étage, nous devons mieux jouer. Je dois mieux entraîner, ils doivent mieux jouer, et ce soir, vous rendez hommage à Milwaukee, parce que nous ne l’avons tout simplement pas fait. »

Prédiction

Les Sixers sont en désavantage numérique, mais ils sont chez eux. Cela fait une énorme différence pour cette équipe. Les Hawks ne se renverseront pas et ils les défieront car Young et John Collins posent beaucoup de problèmes que les Sixers doivent comprendre. Sans Simmons pour défendre Young sur le périmètre, beaucoup de pression tombera sur Josh Richardson, Matisse Thybulle et Glenn Robinson III. En termes de Collins, Embiid et Al Horford auront les mains pleines avec eux.

Choisir: Sixers dans un proche

Série saison Sixers vs Hawks

Match 1 28 octobre: 105-103 Sixers

Match 2 30 janvier: 127-117 Hawks

Match 3 24 février:

Match 4 21 mars:

.