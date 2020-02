Joel Embiid connaît une saison formidable

C’est la suite d’une nouvelle série de Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Nous en sommes maintenant au dernier joueur à réviser et c’est le grand homme superstar Joel Embiid. Malgré ce que certains appellent une saison baissière, Embiid affiche toujours une moyenne de 22,9 points et 11,9 rebonds avec 3,2 passes décisives et c’est de partager le terrain avec essentiellement un autre centre d’Al Horford et d’essayer d’être plus «mature» et de ne pas parler autant de déchets. Il vient de commencer son troisième match des étoiles consécutif et il commence à revenir à sa forme joviale. Tout cela est bon pour Philadelphie.

Nous passons maintenant en revue sa saison en fonction des 3 buts qui lui ont été attribués cet été:

Prenant soin de vous

On peut regarder les statistiques d’Embiid sur la saison et voir qu’il a manqué 16 matchs jusqu’à présent sur un possible de 55, mais neuf d’entre eux étaient dus à un accident bizarre où il s’est luxé le doigt et deux étaient dus à une suspension en début de saison . Cela fait déjà 11 matchs alors que les cinq autres étaient essentiellement de petites choses comme la gestion de la charge pour s’assurer qu’il est prêt pour les séries éliminatoires.

En fin de compte, rien de tout cela n’aura d’importance avant les éliminatoires. Il doit être en bonne santé à 100% avant les séries éliminatoires de Philadelphie pour faire le parcours de championnat qu’ils envisagent. Embiid a été entravé lors de ses deux dernières séries éliminatoires et cela a un peu gêné son jeu. Si les Sixers entrent en séries éliminatoires avec un grand homme en bonne santé, alors le ciel est la limite pour eux.

Limiter les tentatives en 3 points

Jusqu’à présent, Embiid prend 3,9 tentatives de profondeur sur la saison, ce qui est inférieur aux 4,1 qu’il a tentées en 2018-19. Cependant, le plan a pris un peu de tour alors que les Sixers continuent d’essayer de faire fonctionner cette chose. Ils ont eu besoin d’Embiid pour prendre quelques coups de périmètre supplémentaires à certains moments pour faire fonctionner l’espacement et permettre à Ben Simmons et Horford de fonctionner et de réussir offensivement également. C’est pourquoi dans certains cas, on le verra opérer depuis le périmètre dans plus d’un jeu de pick-and-pop plutôt que comme un rouleau. C’est ainsi que cette chose va fonctionner.

Adhésion au plan de gestion de la charge

Embiid a en moyenne 30,5 minutes sur la saison, en baisse par rapport à 33,7 l’année précédente. Combinez ce nombre avec les 16 matchs qu’il a ratés et il est sur la bonne voie pour être bien reposé lorsque les séries éliminatoires se dérouleront. Il fait du bon travail d’être un bon soldat en saison régulière pour la plupart malgré que les choses ne se passent pas toujours aussi bien. Il a adopté une approche solide à tout.

Les Sixers ont Horford et d’autres grands hommes sur lesquels s’appuyer pour s’assurer qu’il a suffisamment de repos pour l’avenir. Maintenant, avec le déplacement d’Horford sur le banc, cela permet à l’entraîneur Brett Brown d’étaler les minutes et de permettre à Embiid de se reposer et d’être prêt pour les séries éliminatoires, ce qui est, en fin de compte, ce dont il s’agit.

Évaluation: 8/10

.