Joel Embiid de Sixers diagnostiqué avec un ligament déchiré dans la main gauche

Les pires craintes des Philadelphia 76ers commencent à se réaliser. Après que Joel Embiid a subi un doigt disloqué lors de la victoire de lundi contre le Thunder d’Oklahoma City, ce qui l’a exclu pour le match de jeudi avec les Celtics de Boston, il pourrait maintenant rater plus qu’un match.

Embiid a été diagnostiqué avec un ligament collatéral radial déchiré du quatrième métatarsien dans sa main gauche et il n’y a pas de calendrier pour son retour. Il évalue actuellement ses options à l’avenir.

Sa présence est une énorme perte pour cette équipe des Sixers. Non seulement ils perdent ses 23,4 points et 12,3 rebonds par match, mais ils vont également le manquer en défense. Sa seule présence fait des Sixers l’une des meilleures équipes défensives de la ligue.

Les Sixers devront désormais compter sur Al Horford pour le moment et espérer qu’il pourra intervenir et fournir une partie de ce jeu des étoiles qu’il a prouvé tout au long de sa carrière. Sans le grand homme, Philadelphie devra jouer un jeu de tempo sur mesure pour Ben Simmons et sa capacité à attaquer en transition.

