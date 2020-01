Joel Embiid des Sixers avait un suivi pour la main, autorisé pour le conditionnement

Le grand homme des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, a été opéré le 10 novembre pour sa main gauche afin de réparer un ligament collatéral radial déchiré et il progresse vers son retour. Il a manqué quatre matchs jusqu’à présent, et les Sixers ont une fiche de 2-2 dans ces matchs, et il a réussi quelques tirs avant le match de mercredi alors qu’il portait un casting.

Alors que l’équipe se réunissait pour s’entraîner jeudi, l’équipe a fait une mise à jour officielle sur la superstar car ils ont dit qu’il avait un suivi avec un médecin pour une nouvelle évaluation et qu’il y aurait une autre mise à jour dans environ une semaine. Ils ont ajouté qu’il avait été officiellement autorisé à effectuer des exercices de conditionnement sans contact.

Juste pour donner aux fans une idée de ce que cela signifie, le grand homme a été vu en train de faire différents exercices avec le personnel d’entraîneurs après l’entraînement.

Philadelphie aimerait bien que son leader revienne plus tôt que tard et ce sont toutes de bonnes étapes vers un retour possible assez rapidement. Les Sixers sont assis 10 matchs au-dessus de .500, mais ils ne sont aussi que les 6 têtes de série dans la Conférence de l’Est. Ils doivent organiser un point assez rapidement afin de gagner l’avantage du terrain pour les séries éliminatoires.

