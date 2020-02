Joel Embiid des Sixers explique ce que signifie s’amuser après une victoire sur Nets

Par: Ky Carlin |

Les Philadelphia 76ers sont un groupe imparfait et cela a certainement été présenté jeudi alors qu’ils revenaient de la pause et ils avaient une victoire folle, de haut en bas, 112-104 en prolongation sur les Brooklyn Nets.

Avec son équipe ayant besoin de lui par 20, Joel Embiid s’est transformé en «mode amusant» et a récolté 39 points et 16 rebonds tout en atteignant la ligne de faute 19 fois dans la victoire.

C’était une performance que seul l’Embiid «amusant» pouvait faire alors qu’il continuait à redevenir l’Embiid d’autrefois.

“Comme je l’ai dit, je reviens à moi”, a-t-il déclaré. «Je dis à mes coéquipiers de me donner le ballon. C’est cet état d’esprit que je dois avoir et je veux que mes coéquipiers sachent que je serai là, surtout dans ce type de situations. »

C’est bien, mais qu’est-ce qu’on s’amuse exactement? Qu’est-ce que c’est? S’agit-il de détritus? Est-ce simplement gagner? Il peut y avoir beaucoup d’explications différentes.

«S’amuser signifie beaucoup de choses», a expliqué Embiid. «Cette année, je n’ai pas autant souri que les années précédentes. Cela ne signifie pas que je ne m’amuse pas ou que quelque chose ne va pas bien, il s’agit simplement de jouer au basket dans le bon sens. “

Il y a eu beaucoup de contraintes sur le grand homme au cours de la saison 2019-20. Beaucoup de critiques du monde extérieur lui sont venues et ils voulaient qu’il se calme et se concentre uniquement sur le basket-ball et que cette liste fonctionne. Cela ne convenait pas bien à l’All-Star.

“J’ai l’impression que dans la première partie de la saison, j’essayais de m’assurer que tout le monde était à l’aise et en quelque sorte pris du recul”, a-t-il ajouté. “Si nous devons aller quelque part, je dois être l’un des gars et ça commence en défense. Juste jouer dur et courir le sol, fais les petites choses. »

L’entraîneur Brett Brown a voulu qu’Embiid soit dans le bon état d’esprit à chaque match et il veut qu’il attrape l’équipe par la gorge et ouvre la voie. Les Sixers sont son équipe et il doit garder ce «mode amusant» avec lequel il a joué récemment.

Tant que les Sixers gagnent, peu importe qui parle de détritus? Laissez-le être lui-même et continuez à jouer aussi bien qu’il l’a été.

