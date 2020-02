Joel Embiid dit que les Sixers doivent sacrifier davantage sur le plan offensif

Il y a eu beaucoup de problèmes pour les Philadelphia 76ers lors des derniers matchs. La défense n’a pas été là et elle n’a pas été suffisamment physique et a été repoussée.

Bien qu’il s’agisse de problèmes relativement nouveaux auxquels ils doivent faire face, les luttes offensives continuent de montrer un visage affreux. Les Sixers n’ont toujours pas de véritable identité offensive et cela fait du mal à tout le monde à cette extrémité du parquet.

Dans le passé, l’entraîneur Brett Brown a employé une infraction axée sur le mouvement du ballon et le partage du ballon. Avec ce nouveau groupe, tout a changé et c’est au point que Joel Embiid est dans un endroit différent au sol offensif presque tous les soirs pour s’assurer que cela fonctionne.

“Sacrifier”, a-t-il dit. «Quand vous regardez comment nous avons joué l’année dernière, évidemment une structure différente. Le mouvement du ballon était meilleur, cette année, nous avons différents joueurs. J’ai beaucoup sacrifié en essayant de mettre tout le monde à l’aise et c’est normal. “

L’année n’a pas été facile pour l’équipe. Entre essayer de trouver un moyen de faire fonctionner Embiid et Al Horford et essayer de faire en sorte que Ben Simmons tire le ballon, cela a forcé beaucoup de looks différents pour cette équipe que ces gars-là ne sont tout simplement pas habitués.

“Nous devons tous nous sacrifier”, a poursuivi Embiid. «Si cela signifie prendre moins de photos juste pour s’assurer que tout le monde est heureux et que nous continuons à gagner, c’est ce que nous devons faire, mais en même temps, nous devons encore comprendre ce qui se passe autour de nous et comment nous pouvons nous entraider. mieux.”

Le véritable accent mis sur leur manque d’exécution parfois en attaque a été le manque d’espacement. Il n’y a pas de véritable tireur d’élite sur cette liste et cela entrave la capacité d’Embiid à fonctionner dans le poste en raison de doubles équipes constantes et le manque de cavalier de Simmons n’aide pas les choses.

“C’est tout ce qu’il se sentira à l’aise qui l’aidera”, a déclaré Embiid. «Comme si je continuais à lui dire, quoi qu’il se sente à l’aise, fais-le. Nous allons tous essayer de continuer à aider. Il fait son truc. “

Il y a encore beaucoup de travail à faire et il ne reste pas beaucoup de temps pour tout régler avant les éliminatoires. L’équipe compte 51 matchs et les choses ne semblent pas bien pour le moment avec l’équipe.

Ils essaieront à nouveau de bien faire les choses jeudi contre les Milwaukee Bucks sur la route.

