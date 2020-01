Joel Embiid dit qu’il a crié «Kobe!» Sur un pull fade away pour 24 points

L’héritage de Kobe Bryant restera pour toujours. Pour le grand homme des Philadelphia 76ers, Joel Embiid, il veut être sûr qu’il vivra pour toujours.

Il a honoré la légende de la NBA en portant son maillot numéro 24 lors de sa victoire 115-104 contre les Golden State Warriors mardi et il a marqué 24 points avec huit rebonds défensifs, il avait 10 rebonds au total.

“C’était cool”, a déclaré un Embiid souriant après le match.

Comment Embiid a marqué le 24e point était sincère alors qu’il attrapait le ballon dans le bloc bas et forait ensuite un sauteur fadeaway pour marquer la finale des 24 points. Il a également confirmé après le match qu’il avait crié «Kobe!» Tout en prenant le coup en référence à tout le monde criant son nom sur ce type de coup.

“Je ne savais pas que c’était en fait le 24e point lorsque j’ai tiré ce fondu”, a-t-il expliqué. «C’était de cela qu’il parlait. En fait, j’ai crié “Kobe!”. Beaucoup d’entre nous depuis que j’ai commencé à jouer au basket, c’est comme ça que nous l’avons toujours fait. Vous tirez quelque chose à la poubelle et vous allez juste “Kobe” donc c’était cool. “

Cela a clôturé une nuit parfaite pour le grand homme des Sixers qui est revenu après avoir raté neuf matchs avec le ligament collatéral radial déchiré dans la main gauche. Bryant était si important pour lui et c’est la raison pour laquelle il a commencé à jouer au basket.

“Kobe était l’idole”, a-t-il dit. «Quand vous regardez mon histoire, j’ai commencé à jouer le jeu en 2010 en regardant les finales, les Lakers contre les Celtics, et ce fut le tournant de ma vie. Juste regarder cette finale et regarder Kobe. Après avoir regardé ça, je voulais juste être comme lui. Je voulais juste jouer au basket. “

Cela ne signifiait pas qu’il était si facile que cela se produise car il devait persuader ses parents de le laisser jouer au basket.

“Il a fallu beaucoup de conviction pour que mon père me laisse jouer au basket-ball”, a-t-il ajouté. “Puis un an plus tard en 2011, j’ai finalement eu la chance de commencer à jouer et je ne pense pas que si ce n’était pas pour ce moment, je ne serais pas là. J’aurais probablement joué au volley-ball ou quelque chose du genre. C’est pourquoi il comptait beaucoup pour moi. “

Embiid et les Sixers vont maintenant passer à autre chose et continuer à grandir en équipe de basket-ball. Ils entameront un road trip de quatre matchs jeudi contre les Hawks d’Atlanta et cela aide que leur grand homme vedette soit de retour.

