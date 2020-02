Joel Embiid dit qu’il savait qu’il avait un sommet en carrière, dit que ce n’est pas son meilleur match

Les Philadelphia 76ers devaient rentrer à la maison et oublier la défaite des Milwaukee Bucks samedi. Ils ont du mal sur la route pour commencer, donc ce n’est pas comme si c’était quelque chose de nouveau, mais bien qu’il leur manque également Ben Simmons, ils avaient besoin d’une victoire de la pire façon.

C’est là que Joel Embiid est intervenu et a récolté 49 points, un sommet en carrière, sur un tir de 17 pour 24 et il est allé à la ligne de faute 15 fois pour mener les Sixers à une victoire de 129-112. Bien que le match soit venu avec un drame, ce fut une solide victoire pour Philadelphie.

Embiid a dit qu’il savait qu’il avait un sommet en carrière parce que quelqu’un lui en avait parlé.

«Je savais, quelqu’un m’a dit», a-t-il dit. «Je savais que j’en avais 40 parce que quand j’ai marqué, la foule est devenue folle. C’était cool.”

Cependant, malgré ce qu’il a accompli lundi, il estime que ce n’est pas le meilleur match de sa carrière. Le record de carrière précédent d’Embiid était de 46 points contre les Lakers de Los Angeles sur le chemin du retour en novembre 2017. C’est ce qu’il pense être son meilleur match, pas lundi contre les Hawks.

“Mon meilleur match remonte toujours à ce match des Lakers”, a-t-il expliqué. «Ça va prendre beaucoup de temps pour battre ça. Je veux dire 46, 15 rebonds, sept passes décisives et sept blocs. C’était plutôt bien, mais j’ai un bel avenir devant moi. Je vais continuer à travailler dur et à essayer de m’améliorer chaque jour. “

C’est ce qu’Embiid peut faire quand il a la tête droite et qu’il a la concentration nécessaire pour lui et cette équipe pour réussir. Les Sixers sont une bonne équipe, mais Embiid a la capacité d’en faire une excellente équipe. Il doit le mettre en bouteille et pouvoir l’emporter avec lui à chaque match.

Son prochain défi sera Andre Drummond et les Cavaliers de Cleveland sur la route mercredi.

