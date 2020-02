Joel Embiid dit qu’il va faire tirer Ben Simmons dans le match des étoiles

Alors que les meilleurs talents de la NBA se rendent à Chicago dimanche soir pour participer au match des étoiles, les fans des Philadelphia 76ers verront leurs deux meilleurs joueurs jouer à Joel Embiid et Ben Simmons.

Embiid et Simmons sont sur les côtés opposés dans ce match avec Embiid jouant pour l’équipe Giannis et Simmons jouant sur l’équipe LeBron. La NBA n’a plus le format Est contre Ouest, car la façon dont cela fonctionne maintenant est que les meilleurs électeurs de chaque conférence sont des capitaines et choisissent le style de jeu de leur équipe.

Donc, avec Embiid et Simmons sur les côtés opposés, Embiid a décidé qu’il allait se moquer de son coéquipier. Embiid a dit que s’il gardait Simmons, il allait lui faire tirer le ballon.

Bien sûr, tout le monde connaît la réticence de Simmons à tirer le ballon car cela a été la plus grande critique de son jeu, alors pourquoi ne pas retirer quelques sauteurs dans le match des étoiles? Il a déjà fait ses deux premiers trois points en carrière jusqu’à présent cette saison après tout.

Le match All-Star devrait débuter à 20 h 00. EST du United Center de Chicago.

.