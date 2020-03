Joel Embiid domine et élimine les filets en 5

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un jeu chaque fois qu’un jeu devient accessible. Celles-ci deviendront un peu plus fréquentes maintenant que tous les jeux sont devenus accessibles.

L’édition de jeudi se concentre sur le match 5 de la finale des séries éliminatoires de 2019 entre les Philadelphia 76ers et les Brooklyn Nets dans la finale d’une série très excitante de la ronde 1.

Premier quart

Joel Embiid retourne le ballon entre les mains de Jared Dudley et cela fait ressortir les boo birds. Qui savait que toute la ville de Philadelphie concentrerait toute sa colère sur un acteur indéfinissable.

Les Sixers commencent ce jeu avec leurs cheveux en feu. Embiid marque les six premiers points avant que Jimmy Butler n’obtienne lui-même quelques seaux et Embiid marque à nouveau. Pendant ce temps, les Nets ne trouvent pas de seau pour sauver leur vie et l’entraîneur Kenny Atkinson a l’air aussi frustré qu’un enseignant répétant la leçon pour la sixième fois.

Alors qu’Embiid s’approche de la ligne, la foule de Philadelphie se met à chanter «Dudley suce». Le gros gars abat les deux lancers francs et l’avance est de 14-0 avant que les Nets n’engagent un cinquième chiffre d’affaires à la marque 6:34 du quart.

À 6:09 du premier quart, Spencer Dinwiddie lance un lob à Jarrett Allen pour un slam alors que Brooklyn est enfin au conseil d’administration. Cela est ensuite suivi par un pull Tobias Harris et un autre chiffre d’affaires des Nets.

Note latérale, Joe Harris a eu tellement de bons regards ouverts du plus profond de cette série et il ne peut tout simplement pas acheter un seau. C’est étrange quand on considère qu’il a mené la ligue avec un pourcentage de 3 points en saison régulière.

Avec Embiid sur le plancher, c’est maintenant Ben Simmons qui fait le show. Le meneur des All-Star intimide les plus petits filets aussi bas qu’Embiid et il termine le score des Sixers avec un slam emphatique sur la voie. Philadelphie mène 32-15 après un quart alors qu’ils cherchent à passer au deuxième tour.

Deuxième quartier

Les Nets continuent de se battre sur le côté offensif et Embiid revient dans le jeu pour continuer à provoquer le chaos. Il perce un triple pour donner à Philadelphie une avance de 41-17 et leur énergie combinée aux luttes des Nets donne à ce match le sentiment que cela va rapidement devenir incontrôlable.

Avec le jeu dans un état d’éclatement, Brett Brown se tourne vers T.J. McConnell avec un peu plus d’un demi-quart à jouer. Il fait un saut avant que le Brooklyn Harris ne fasse son premier 3-pointeur de cette série depuis le match 1. Il en avait raté 13 directement du plus profond. Philadelphie est toujours en avance 49-29.

Garçon, D’Angelo Russell fait un jeu de cauchemar. Il manque un look de milieu de gamme facile et cela mène à un triple JJ Redick et il coupe ensuite pour un lay-up pour une large avance de 54-29. Un Atkinson frustré demande du temps alors que la foule du Wells Fargo Center se déchaîne. Je ne suis pas du genre à appeler les matchs “terminés” avec 3:26 pour aller en première mi-temps et ce n’est * que * un match de 25 points, mais celui-ci obtient l’exception. Les filets sont cuits.

Les Sixers clôturent la mi-temps avec plus de 3 points de Butler et Redick et ils mènent 60-31 à la mi-temps. Si Simmons avait percé ce cavalier fallaway au buzzer, le toit aurait explosé au Wells Fargo Center. C’est la plus grande avance à la mi-temps d’un match éliminatoire pour les Sixers dans l’histoire riche de leur franchise.

Troisième quart

Un autre échec du Brooklyn Harris pour commencer la mi-temps mène à un triple Embiid, les possessions vides des Nets mènent à un pointeur Redick 3, et Simmons lance un slam. C’est une avance de 68-31 maintenant et Brooklyn obtient un temps mort à 10:04. Jetez celui-ci dans les livres. Les Sixers devraient préparer leur passeport pour visiter les Raptors de Toronto.

Embiid lance un lob de Simmons pour prolonger l’avance à 70-32 et il a maintenant 20 points et 10 rebonds. C’est le troisième quart-temps, il a joué un total de 17 minutes jusqu’à présent, et il a 20 et 10. Le gros gars est aussi dominant qu’ils viennent.

James Ennis III, McConnell et Boban Marjanovic entrent pour Embiid, Redick et Simmons à la marque de 6h26 du quart et vous devez avoir l’impression que c’est la dernière fois que nous les voyons avec Philadelphie en tête 76-41.

Intéressant de voir Simmons revenir avec le jeu en main à ce stade. Il revient à 3:39 avec Butler et Harris sur le banc et il obtient immédiatement un seau et il frappe Ennis III pour un dunk. Philadelphie s’enfuit avec elle dans celui-ci. Ils menaient 95-64 après trois quarts.

Quatrième trimestre

Cher Dieu! Jonah Bolden a fait un 3-pointeur! C’est quand vous savez que ce n’est pas votre nuit si vous êtes l’adversaire. L’avance de Philadelphie est à 98-66 et sur la possession suivante, Dudley est appelé pour une faute pour le plus grand plaisir de la foule. Jonathon Simmons entre également dans le match pour Ben Simmons à 10:54. Ça doit être ça pour Ben.

J’ai complètement oublié la bagarre aléatoire et inutile entre Bolden et Rodions Kurucs tard dans celui-ci. Cela a provoqué l’éjection de Bolden et Greg Monroe pour Philadelphie et Kurucs et Dzanan Musa pour Brooklyn. C’était incroyablement inutile.

Quoi qu’il en soit, les Sixers remportent une victoire de 122-100 pour éliminer les Nets. Il est temps de se préparer pour le Round 2.

Embiid a affiché 23 points et 13 rebonds en seulement 20 minutes, les Nets n’ayant aucune réponse pour lui. Simmons, Redick et Harris ont tous marqué à deux chiffres tandis que Butler a également ajouté neuf points. La formation de départ a affiché un plus-104 absurde en 66 minutes ensemble dans cette série. C’est maintenant vers le Nord pour affronter les Raptors de Toronto.

