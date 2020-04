Joel Embiid, engagé dans la lutte contre COVID-19, fait un don pour des tests de santé

Joel Embiid Il est l’un des joueurs de la NBA qui fait de son mieux pour lutter contre la coronavirus aux Etats-Unis. Le joueur des Philadelphia 76ers, quelques jours après avoir fait pression sur sa propre équipe pour réduire les salaires des membres de la franchise de 20%, fera un don pour tester les travailleurs de la santé.

Plus précisément, le joueur rejoint les copropriétaires des Sixers Josh Harris et David Blitzer pour contribuer 1,3 million de dollars: “Nous devons mettre tout ce que nous avons pour lutter contre cela, et quoi de mieux qu’en offrant notre soutien total au personnel de santé? qui sont à la pointe de ce combat. “

