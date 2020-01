Joel Embiid et Ben Simmons parmi les maillots NBA les plus populaires

Alors que les Philadelphia 76ers poursuivent leur ascension des années de processus et s’efforcent de remporter le prix ultime, ils sont propulsés par le duo de superstars Joel Embiid et Ben Simmons. Il n’est pas surprenant que les deux pierres angulaires de la franchise soient extrêmement populaires auprès des fans, mais les données les plus récentes sur les ventes de maillots et de marchandises d’équipe aident à illustrer à quel point le duo est populaire.

En ce qui concerne les ventes de maillots, Embiid arrive au n ° 9 de la ligue tandis que Simmons arrive au n ° 11. Les Sixers sont l’une des cinq franchises qui comptent deux joueurs dans le top 15, rejoignant les Lakers (LeBron James, Anthony Davis ), Celtics (Jayson Tatum, Kemba Walker), Rockets (James Harden, Russell Westbrook) et Nets (Kyrie Irving, Kevin Durant).

La popularité d’Embiid et de Simmons, combinée à l’amélioration de la fortune des Sixers et aux attentes élevées de l’équipe de cette année, a fourni une aubaine aux ventes globales de marchandises pour la franchise.

Les Sixers se classent au troisième rang de la ligue pour les ventes de marchandises, derrière les Lakers et les Celtics.

Il est clair que la santé globale de la franchise est bonne. Les Sixers profitent des avantages de décrocher deux superstars et examinent les avantages financiers de la victoire. Il ne reste plus qu’à amener un titre NBA à Philadelphie.

Classement basé sur les ventes sur NBAstore.com d’octobre à décembre.

