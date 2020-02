Joel Embiid et Ben Simmons réussissent bien pour les Sixers dans le match des étoiles

Le meilleur de la NBA est descendu sur Chicago dimanche soir pour participer au jeu de ramassage le plus glorieux de tous les temps. Les Philadelphia 76ers étaient bien représentés alors que Joel Embiid et Ben Simmons ont apporté leurs talents au United Center.

Embiid a joué pour l’équipe Giannis et il avait 22 points et 10 rebonds tandis que Simmons a joué pour l’équipe LeBron et a eu un solide match de 17 points, six rebonds et cinq passes décisives. Simmons avait lui-même quelques lobs en évidence dans la nuit et il a également eu deux interceptions en décidant de jouer une défense dans cette exposition glorifiée.

Ce n’est qu’au quatrième trimestre qu’il s’est transformé en un véritable match NBA. L’intensité a atteint un niveau impressionnant car elle n’était pas chronométrée et les équipes jouaient pour un score cible de 157 et essayaient de gagner de l’argent pour l’organisme de bienfaisance qu’elles représentaient. L’équipe LeBron a fini par l’emporter 157-155 sur l’équipe Giannis alors qu’Anthony Davis a effectué le lancer franc gagnant pour l’équipe LeBron.

Embiid avait également quelques points saillants car il n’était pas seul dans ce département.

Le match des étoiles était compétitif, pour une fois, dans le quatrième et ce fut une excellente vitrine pour les meilleurs talents de la ligue. Embiid et Simmons ont eu de bons jeux, ils se sont amusés et ils sont sortis indemnes, ce qui est la chose la plus importante.

Maintenant, ils rentreront chez eux alors que les Sixers se remettront au travail jeudi lorsqu’ils accueilleront les Brooklyn Nets.

