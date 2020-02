Joel Embiid et Brett Brown donnent différentes raisons pour des problèmes offensifs

Après une mauvaise défaite contre les Celtics de Boston samedi, les 76ers de Philadelphie ont voulu sortir et faire un meilleur effort lundi contre le Heat de Miami.

Ils ont fait un effort encore pire et ont été éliminés 137-106, les 137 points étant le plus qu’ils ont abandonné cette saison. Ce qui est encore pire, c’est que la superstar Joel Embiid a terminé avec seulement quatre tentatives de tir en seconde période.

Embiid est sorti en feu et a récolté 11 points sur un tir à 5 contre 7 au premier quart alors qu’il voulait rapidement mettre le cauchemar des Celtics au lit où il n’a tiré que 1 pour 11. Il a terminé avec 14 points à la demie alors que les Sixers étaient à 56-52 à la mi-temps. Ensuite, tout a changé en seconde période, car il n’a obtenu que les quatre tentatives.

«Il y avait deux ou trois facteurs auxquels Joel a dû faire face, a dit l’entraîneur Brett Brown. «Premièrement, ils se sont assis dans une zone pendant presque toute la seconde moitié et les fois où ils sont allés mec, ils l’ont doublé en équipe. Dans ce monde, il est facile de regarder la feuille de statistiques, mais si vous voyez réellement le jeu, vous pouvez comprendre pourquoi ses chiffres étaient tels qu’ils étaient. “

Dans la nuit, Embiid a terminé avec 29 points et 12 rebonds, donc dans l’ensemble c’était une bonne nuit. Cependant, lorsque les Sixers ont eu besoin de l’offensive de sa part, il n’a pas pu récupérer le ballon et il n’est pas d’accord que la zone ou les équipes doubles le dérangent.

“Non, si vous voulez obtenir le ballon à quelqu’un, nous pouvons trouver un moyen”, a déclaré Embiid. «Là encore, seuls les entraîneurs peuvent avoir autant de contrôle. Ils ne sont pas sur le terrain pour tirer le ballon ou passer, faire des jeux. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est jouer des pièces et nous devons juste exécuter. »

Ce n’est un secret pour personne que les défenses de zone que les équipes emploient dérangent cette équipe, mais il doit y avoir un moyen d’obtenir Embiid le ballon. Il est le joyau de la couronne de l’équipe et il est leur meilleur joueur. Il doit récupérer le ballon et pouvoir marquer autour du panier.

“Si vous voulez me donner le ballon, nous pouvons trouver un moyen”, a ajouté Embiid. «Je ne sais pas pourquoi le ballon n’a pas… J’ai eu un assez bon départ et je ne sais pas ce qui s’est passé ensuite. Je vais devoir revenir en arrière et regarder la bande. “

Ils se dirigeront maintenant vers Milwaukee pour affronter les Bucks jeudi et ils devront gagner celui-là pour éviter un autre road trip sans victoire.

