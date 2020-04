Joel Embiid et Furkan Korkmaz battent les Hornets

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un match depuis le début de la saison 2019-20. Nous ne savons pas quand le basket-ball reviendra, donc nous pourrions avoir assez de temps pour parcourir les 65 matchs auxquels les Sixers ont joué avant la reprise.

Les Sixers rentrent chez eux lors de la soirée d’appréciation militaire pour accueillir les Hornets de Charlotte après avoir effectué un déplacement de 1 à 3. Ils ont perdu trois de suite et ils ont besoin d’une victoire pour se remettre sur la bonne voie après la fin difficile du voyage. Philadelphie manquera encore Ben Simmons en raison d’une blessure à l’épaule et se tournera vers Raul Neto pour commencer.

Premier quart

Les Sixers commencent le match en lançant un lob à Joel Embiid, il le rate, mais c’était une bonne exécution. Philadelphie aura ce look toute la nuit.

Que diable Cody Zeller fait-il en tirant trois comme ça? Va-t-il vraiment étendre son jeu comme ça? S’il le fait, coloriez-moi, choqué.

Embiid a déjà réalisé cinq lancers francs au cours de ce premier trimestre. Zeller regarde autour de lui pour demander de l’aide, mais cela ne vient à aucun moment.

Furkan Korkmaz vient de lancer une passe arrière à Neto qui perce un triple et je suis terrassé. Korkmaz devient arrogant sur nous tous ici. Philadelphie a une fiche de 20-12 pour commencer.

Richardson perce un trois, il trouve ensuite Korkmaz pour un layup, et Korkmaz sort ensuite et il frappe un trois. La confiance que Korkmaz continue de montrer est énorme pour cette équipe. Ils ont besoin de quelqu’un pour tirer des profondeurs de façon constante pour l’infraction. Philadelphie le mène 33-24 après un.

Deuxième quartier

Les Sixers ont juste eu l’une des plus belles séquences que vous verrez jamais. James Ennis III a marqué, Embiid a rejeté Devonte ’Graham, puis cela a mené à un chelem Ennis III en transition. L’avance des Sixers est à 37-25 et cela mène à un temps mort de James Borrego pour Charlotte.

Embiid a ensuite terminé un And-1 contre Bismack Biyombo et il a ensuite devancé Biyombo pour un rebond offensif et un dunk pour étirer la tête à 41-28. Les grands hommes de Charlotte vont faire des cauchemars d’Embiid après la fin de celui-ci.

D’un autre côté, pourquoi Zeller semble-t-il si compétent dans celui-ci? Il termine un joli And-1 à l’intérieur et finit ensuite son chemin pour un slam. Malik Monk renverse ensuite un trois et Charlotte est à 47-39.

Qui répond? Si ce n’est pas Embiid, alors c’est Korkmaz. Il sort d’un écran puis abat un flotteur pour le ramener à 10.

Charlotte a vraiment de beaux jeunes talents sur cette liste. Ils reviennent en charge alors que Graham frappe un trois pour lancer une course de 18-4. Leurs gros gars donnent des problèmes aux Sixers alors que la recrue P.J. Washington est sortie pour trois et que Zeller en fait juste trois autres. Neto frappe ensuite Graham sur un trois et l’avance des Hornets est de 58-53 à la mi-temps.

Troisième quart

Les Sixers entament le troisième quart sur une bonne note en jetant le ballon dans Embiid qui le donne un coup de pied à Richardson pour un trois ouvert. Ils affichent ensuite Al Horford dans le bloc inférieur et il intimide son chemin pour un lay-up avant que Neto et Embiid marquent chacun un seau. L’avance est désormais de 62-60 en faveur de Philadelphie.

Sensationnel. Horford vient d’accueillir Washington en NBA. Il a eu un mouvement de rotation rapide vers la ligne de base et il termine un lay-up inversé plus une faute de Dwayne Bacon. L’avance est désormais de 69-64 avant que Korkmaz ne perce un triple en corner pour le pousser à 72-64. Je ne sais pas ce que Brett Brown leur a dit dans les vestiaires, mais il a allumé un feu sous eux.

Les Hornets sont une bande embêtante. Ils se replongent dans le match alors que Malik Monk marque neuf points de suite pour Charlotte et ils tirent à 83-77. Brown doit appeler un temps mort, car il semble que Philadelphie devrait être en tête maintenant.

L’avance des Sixers est de 88-81 après que Richardson a abattu un trois. Philadelphie regarde hors de lui. Ils ne semblent pas intéressés par ce jeu en ce moment. Charlotte a l’air que leur vie est en jeu. C’est pourquoi les Hornets sont toujours dans celui-ci.

Quatrième trimestre

Les Sixers ouvrent la quatrième manche avec une fiche de 7-0 alors que Richardson et Mike Scott obtiennent chacun un seau avant que Trey Burke ne termine un lay-up avec Embiid étant encrassé. Les Hornets répondent avec un Cody Martin trois pour s’y maintenir. J’ai été impressionné par leur combat dans celui-ci.

Tobias Harris passe tranquillement une nuit efficace. Il sort d’une boucle et perce un sauteur de 20 pieds, il renverse deux lancers francs, puis il rejette Miles Bridges sur la jante. C’est juste un joueur de basket solide.

Scott abat un triple et Neto glisse dedans pour deux. L’avance est maintenant de 108-89 avec 2:46 à faire et cela devrait suffire. Ce qui est intéressant, c’est que Matisse Thybulle entre dans le jeu pour la première fois. Il avait obtenu une tonne de minutes avant ce match. Peut-être que l’absence de Simmons affecte cela.

Les Hornets font un dernier effort pour rendre le score un peu plus respectable, mais les Sixers réussissent 114-106 pour passer à 3-0 à domicile.

Embiid a mené Philadelphie avec 18 points et neuf rebonds et Korkmaz en a ajouté 17 sur le banc. Horford a récolté 15 points, sept rebonds et cinq passes décisives, Harris a récolté 14 points, sept rebonds et cinq passes décisives et Richardson, 11, sept rebonds et six passes décisives.

Philadelphie a remporté la bataille du rebond 49-31 alors qu’Embiid avait lui-même un jeu dominant en bas. La seule chose qui ressort est que Zeller avait 24 points et il en a fait deux à partir de la profondeur. C’est tout simplement fou.

Les Sixers accueilleront ensuite les Cavaliers de Cleveland.

.