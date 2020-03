Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo s’affrontent

L’épidémie de COVID-19 a peut-être suspendu la saison NBA, mais elle donne à tout le monde l’occasion de respirer et de se pencher sur l’histoire d’une équipe.

Poursuivant notre regard sur l’histoire des Philadelphia 76ers, nous nous concentrons sur un grand match à Milwaukee. Les Sixers, en pleine santé, sont allés à Milwaukee pour affronter Giannis Antetokounmpo et les Bucks et cela n’a pas déçu. Le futur MVP de la ligue et Joel Embiid ont livré une grande performance et c’était une grande performance des deux côtés.

17 mars 2019

Les Sixers essayaient toujours de trouver leur place. Ils venaient d’acquérir Tobias Harris des Los Angeles Clippers et essayaient de comprendre à quoi ressemblaient les choses avec Jimmy Butler et Harris travaillant ensemble à côté d’Embiid, Ben Simmons et JJ Redick.

Un affrontement avec les Bucks a apporté le meilleur du groupe alors qu’Embiid a perdu 40 points sur un tir de 15 contre 31 avec 15 rebonds et six passes décisives. Il a pris 13 points à 3 points, ce qui en fait quatre, ce qui était un peu horrible, mais Butler a ajouté 27 points car il a été en mesure de combattre un sommet en carrière de 52 points d’Antetokounmpo. Les Sixers ont pu gagner 130-125 au Fiserv Forum.

Ce fut une victoire impressionnante pour Philadelphie qui a éliminé une équipe des Bucks qui est entrée avec le meilleur record de la NBA. Les Sixers avaient besoin d’une grosse victoire pour prendre pied et leur confiance et ce fut une victoire énorme pour eux.

Embiid a déclaré aux journalistes après le match:

Ils sont la meilleure équipe de la NBA en ce moment, en ce qui concerne le record. N ° 1 de notre conférence. J’avais l’impression que nous devions faire une déclaration. Nous devions obtenir cette victoire.

Ces deux équipes se qualifieraient pour les éliminatoires, mais elles ont toutes deux été victimes de l’éventuel champion des Toronto Raptors. Philadelphie, bien sûr, est tombée à Toronto dans le match 7 sur le miracle de Kawhi Leonard, tandis que Milwaukee a laissé filer une avance de 2-0 lors des finales de la Conférence de l’Est et a chuté à Toronto 4-2.

L’espoir pour la saison 2019-2020 est que les deux équipes pourront s’affronter en playoffs, mais avec la saison en danger à cause du coronavirus, cela devra rester une situation hypothétique pour le moment. Les Bucks ont remporté deux des trois premiers concours de la saison avec les deux victoires à Milwaukee.

