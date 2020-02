Joel Embiid et Sixers font l’éloge d’Alec Burks pour la création de plans indispensables

Une performance comme jeudi soir est la raison pour laquelle les Philadelphia 76ers ont repoussé la date limite pour acquérir Alec Burks des Golden State Warriors. Lorsque les Sixers ont eu besoin d’une création de plans et de certains scores, Burks a fourni un peu des deux.

Burks a sauté du banc et il a marqué 19 points tout en atteignant la ligne de faute cinq fois et il a marqué 5 des neuf points de Philadelphie en prolongation dans une victoire de 112-104 contre les Nets de Brooklyn. Il a donné à l’équipe un peu de ce qu’ils n’avaient pas eu depuis un moment et c’est un gars qui peut aller chercher son propre coup et créer pour lui-même à partir du périmètre.

“Depuis que nous l’avons eu, j’ai eu l’impression que c’était un autre gars qui pouvait créer son propre cliché”, a déclaré Joel Embiid. “Il peut se détacher d’un écran et juste tirer de derrière la ligne des 3 points et il n’a pas peur de prendre cette photo. Nous en avons besoin. Nous n’en avons pas vraiment eu ces dernières années, c’est donc un bon signe à voir. Un excellent travail revient à EB (Elton Brand) pour y arriver. »

Les Sixers, bien sûr, comptent sur Tobias Harris et Josh Richardson pour vraiment être leurs créateurs de coups au dribble. Cependant, Harris est un gars qui aime trouver son infraction dans le rythme de l’infraction et Richardson est plus un gars de la colle plutôt qu’un simple buteur. Burks se concentre sur la notation et l’accès au panier.

“Je ne fais que jouer à mon jeu”, a déclaré Burks. “Je ne sais pas si vous avez tous regardé la côte ouest, mais c’est comme ça que je joue. C’est juste moi qui joue à mon jeu, j’essaye de le ressentir. Ce n’est que mon deuxième match… alors j’espère que ça s’améliorera au fil de la saison. »

Burks a en moyenne 16,1 points avec les Warriors car il a montré qu’il pouvait mettre le ballon dans le panier. La grande chose dont les fans de Sixers doivent se souvenir est qu’il ne marquera probablement pas 19 tous les soirs à Philadelphie, mais il peut certainement le remplir en cas de besoin.

“Il nous donne un autre gars qui peut gérer le ballon et créer son propre coup”, a déclaré Harris. «Il a un très bon jeu de milieu de gamme et une excellente vitesse en descente. Il a été capable de faire d’énormes pièces de théâtre pour nous, surtout au quatrième quart, et nous venons de nous nourrir de son énergie ce soir… Je pense qu’il va être formidable pour nous. »

Burks n’a pris qu’un seul coup au cours de la première mi-temps alors que Philadelphie essaie toujours de résoudre certains problèmes déjà existants et travaille maintenant Burks et Glenn Robinson III, mais il a pris 10 coups dans la seconde moitié et c’est encourageant. Cela a aidé les choses à se calmer avec Ben Simmons hors de l’alignement avec une blessure au dos.

“Nous avons essayé de lui faire reprendre le ballon en seconde période”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Ben est sorti donc vous essayez J-Rich, je suis entré avec Raul (Neto) a commencé avec J-Rich comme sauvegarde et ensuite nous sommes entrés avec Shake (Milton), nous cherchons un peu à cette position. L’absence de Ben nous a mis dans cet environnement et je pense qu’en général, le déroulement du jeu était un peu irrégulier au début et Alec est certainement intervenu et a fait ce que nous lui avons demandé de faire. “

Alors que les Sixers continuent d’avancer, ils devront déterminer combien de minutes chaque joueur jouera en préparation des éliminatoires. Le jeu de Burks aidera cette décision.

