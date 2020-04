Joel Embiid et Sixers font un don de 1,3 million de dollars à Penn Medicine pour COVID-19

La saison NBA, et vraiment le monde dans son ensemble, est en suspens en ce moment car tout le monde essaie de faire sa part pour lutter contre la propagation de COVID-19. Les Philadelphia 76ers ont tous fait leur part pour aider la ville de Philadelphie et ses environs et leur travail s’est poursuivi.

Le grand homme de la superstar Joel Embiid et les associés directeurs Josh Harris et David Blitzer ont fait un don combiné de 1,3 million de dollars à Penn Medicine afin d’aider les travailleurs de la santé à traverser cette période difficile. Ils auront besoin de plus de matériel pour combattre correctement ce virus et ce don les aidera de façon considérable.

Cela fait suite à Embiid qui a déjà fait un don de 500 000 $ pour aider les efforts de secours contre les coronavirus et Harris et Blitzer ont aidé l’organisation Philabundance.

Les Sixers font tous leur part pour participer et aider pendant cette période difficile. C’est vraiment bon à voir et nous espérons que tout cela se terminera plus tôt que tard afin que nous puissions tous revenir un peu à la normalité.

