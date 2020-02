Joel Embiid et Tobias Harris prêts pour le test sous la forme de Giannis, Bucks

Les Philadelphia 76ers sont fermement dans la conversation pour atteindre la finale de la NBA en juin, mais pour ce faire, ils devront dépasser les Milwaukee Bucks.

Les Bucks présentent un énorme défi car ils sont dirigés par le MVP de la ligue Giannis Antetokounmpo et son compatriote All-Star Khris Middleton, ainsi qu’un casting de soutien parmi les meilleurs de la ligue. C’est ce à quoi les Sixers seront confrontés samedi lorsqu’ils devront partir sur la route pour les affronter pour la troisième fois cette saison.

Après avoir ouvert le calendrier des pauses après les All-Star avec une victoire sur les Brooklyn Nets jeudi, ils voient maintenant les Bucks comme un gros test pour eux.

“Chaque match va être un test pour nous”, a déclaré Tobias Harris. «Chaque match nous prépare à nous préparer pour les éliminatoires. À partir de maintenant, nous examinons toutes les opportunités de nous améliorer et quelle meilleure façon que de jouer avec la meilleure équipe de l’Est à leur place? Nous avons eu de très bonnes batailles avec eux au cours des deux matchs auxquels nous avons joué, mais nous devons en vouloir plus pour nous-mêmes et pour les autres. Nous serons prêts pour cela. “

Les Sixers les ont fait exploser à Philadelphie le jour de Noël, une victoire très impressionnante, mais ils ont perdu leur dernier match avec eux sur la route. Le grand homme de Philadelphie Joel Embiid est prêt pour une autre fissure à Antetokounmpo et le reste des Bucks.

“Bien sûr”, at-il dit. «Nous les avons battus assez mal lors du premier match. Ils nous ont mis dans le dernier. Donc, c’est à nous de sortir et de les battre à nouveau. »

Cela pourrait être un gros test décisif pour cette équipe. Ils ont leurs difficultés sur la route à 9-19 loin de la City of Brotherly Love et après un parfait séjour à domicile de 4-0 prolongé jusqu’au 7 février, cette équipe est maintenant en mesure de faire une déclaration.

S’ils peuvent avoir un effet de report de la famille d’accueil et l’apporter avec eux sur la route, alors les choses peuvent changer pour cette équipe en un clin d’œil.

