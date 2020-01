Joel Embiid excité de voir les Sixers gagner sans lui, prêt pour une grosse course

Les Philadelphia 76ers viennent de terminer l’un de leurs tronçons les plus difficiles de la saison. Le grand homme de la superstar Joel Embiid a été absent pendant neuf matchs après avoir subi un ligament collatéral radial déchiré le 6 janvier contre le Thunder d’Oklahoma City et les Sixers ont bien survécu 6-3 alors que l’entraîneur Brett Brown a apporté quelques ajustements au plan de match.

Dans le passé, Philadelphie n’aurait pas aussi bien réussi sans Embiid et cela a excité le grand homme pour ce que cela signifie pour son équipe.

«J’étais vraiment excité à ce sujet», a-t-il déclaré. «Ces deux dernières années, nous nous battons sans moi sur le sol et cette année, cela a été différent et je suis excité à ce sujet, car cela va nous aider à long terme, en particulier lors des séries éliminatoires. Vous ne voulez jamais sortir et il n’y a pas la même intensité ou l’autre équipe part en course, donc j’étais excité de les voir sortir et obtenir des victoires et jouer dur et apprendre à jouer ensemble. “

Bien sûr, l’ajout d’Al Horford aide et les chiffres d’Horford ont augmenté au cours de cette période sans Embiid, mais le retour du grand homme aide évidemment plus qu’il ne fait mal.

Il était surprenant de voir Embiid de retour mardi après avoir d’abord souffert d’un doigt disloqué contre Oklahoma City avant la publication du diagnostic officiel. Habituellement, c’est une blessure qui empêche les gars de rester plus longtemps que pour Embiid.

“Tout le monde est différent, mais cela fait deux semaines et demie depuis la chirurgie”, a-t-il expliqué. “J’ai fait beaucoup de progrès, généralement pour ça, les gars manquent un ou deux mois.”

Il revient au bon moment alors que les Sixers se lancent dans un road trip de quatre matchs qui comprend des visites aux Boston Celtics, au Miami Heat et aux Milwaukee Bucks.

“Comme je l’ai dit, tout le monde est différent”, a-t-il ajouté. “Mon corps est différent des autres. Je m’échauffe rapidement et je suis de retour pour cette longue et dure période à venir. »

Il est revenu et il avait l’air solide avec 24 points et 10 rebonds, huit d’entre eux sur la défensive en l’honneur de Kobe Bryant, et il a aidé les Sixers à s’imposer 115-104 contre les Golden State Warriors. Il a cependant commis cinq revirements, qu’il a imputés au rembourrage de sa main gauche.

“Je vais bien. Je porte beaucoup de bretelles dessus, je vais probablement blâmer cela sur le nombre de chiffres d’affaires que j’ai eu aujourd’hui, c’est la raison », a-t-il dit en riant. “Mais je porte beaucoup de sangles dessus donc ça demande beaucoup de réglages, mais ça va.”

Le voyage commence par une visite aux Hawks d’Atlanta jeudi.

