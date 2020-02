Joel Embiid explique le raisonnement pour «faire taire» la foule lors de la victoire contre Bulls

Les Philadelphia 76ers ont poursuivi leur domination à domicile dimanche soir en éliminant les Chicago Bulls 118-111 pour passer à 24-2 à domicile cette saison. Furkan Korkmaz a connu une autre grosse soirée avec 31 points, mais tous les yeux étaient rivés sur Joel Embiid.

Le grand homme a récolté 28 points, 12 rebonds et cinq passes décisives, mais il semblait que c’était une nuit médiocre pour lui dans l’ensemble alors que le grand homme des Bulls, Luke Kornet, lui avait laissé 25 points à l’autre bout du terrain. Cela a fait que les fans ont été bouleversés par quelques choses alors qu’ils lui ont fait part de leur frustration face à certains huées.

Embiid a ensuite foré un gros triple tard et il a mis ses lèvres à la foule pour les faire taire un peu et il avait également un message intéressant pour les fans. Si vous pouvez lire les lèvres, vous pouvez le comprendre.

Veuillez noter que le clip ci-dessous contient un langage que certains pourraient considérer comme offensant.

Après tout, Embiid a expliqué pourquoi il l’avait fait.

“Je me parle tout simplement”, a déclaré Embiid. «Je n’ai pas respecté mes normes. Même ce soir, comme ce soir, je n’ai pas bien tiré le ballon et je n’ai pas bien joué, donc juste en colère contre moi-même. Juste frustré. Je dois juste m’améliorer chaque jour. »

Embiid a ajouté plus tard une réponse plus vibrante et colorée quand on lui a demandé à nouveau.

“Je me fiche de son apparence”, a-t-il ajouté. “Je ne fais que jouer au basket. Je reviens à moi, je suis juste un bon. Juste jouer au basket et juste essayer de dominer. Je vous remercie.”

Embiid n’est pas le premier joueur des Sixers à le faire, car Al Horford a fait de même lors de la victoire de vendredi après avoir reçu quelques huées de la foule. Il semble que les joueurs soient un peu frustrés par le traitement réservé aux fans passionnés de Philadelphie.

