Joel Embiid exprime son amour pour les fans des Sixers après la victoire, s’amusant à nouveau

Les 36 dernières heures n’ont pas été tendre avec le grand homme des Philadelphia 76ers Joel Embiid. La superstar controversée des Sixers avait récemment reçu beaucoup de critiques de la part des fidèles de Philadelphie alors qu’il était hué pour ce qui était censé être un manque d’effort et il a ensuite décidé de riposter avec un peu de shushing et des commentaires peu flatteurs envers la foule.

Il a ensuite décidé de faire une crise cardiaque à Philadelphie et quand il a semblé embrasser un rôle de méchant, l’ancien attaquant des Sixers Jimmy Butler a tendu la main avec une invitation à Miami. Embiid a ensuite tweeté qu’il traînait les fans et que tout était amour.

Après avoir marqué 26 points et abattu neuf rebonds dans une victoire de 110-103 contre les Clippers de Los Angeles mardi soir, il était redevenu ce qu’il était. Il s’amusait avec les fans.

“Ils m’ont attaqué, je suis revenu sur eux”, a expliqué un Embiid souriant. “Nous sommes tous des êtres humains, si je peux le prendre, alors tout le monde peut aussi le prendre. Nous allons de l’avant, nous en tirons des leçons, nous allons de l’avant. Je dois faire un meilleur travail, ils doivent faire un meilleur travail. Je comprends d’où ils viennent, mais encore une fois, si vous le préparez, vous devez pouvoir le reprendre. “

Embiid était définitivement dans son élément mardi. Il agitait son bras pour faire monter la foule dans les premières minutes après un And-1 et il dansait pendant que la chanson «Wicked» de Future jouait sur les haut-parleurs du Wells Fargo Center. C’était la nuit d’Embiid.

“Tout est amour”, a-t-il poursuivi. “J’aime ma ville. Je suis ici depuis longtemps maintenant, nous avons une relation spéciale et je suis heureux d’être ici. Je ne peux pas attendre l’avenir, surtout cette année. Je pense que nous pouvons accomplir quelque chose de grand. »

Embiid a été hué encore un peu mardi lorsqu’il a été présenté dans la formation de départ et il a dit en avoir entendu parler. C’est exactement ce qu’il voulait. Il voulait redevenir ce bavard et redevenir l’Embiid d’autrefois.

«Un peu», a-t-il dit à propos des huées qu’il a entendues. “Mais c’est cool. Ce soir, j’aurais pu les refaire taire, mais il s’agissait à nouveau de s’amuser. Pour en revenir à moi-même, comme je l’ai dit lors du dernier match, je recommence à faire ce que je veux et à dire. C’est comme ça que j’étais et je dominais de cette façon. Cette année, j’ai pris la décision de changer et je suppose que cela n’a pas fonctionné, donc cela vient avec le bon et le mauvais. Si cela nous aide à gagner, alors je serai ce type. “

Embiid comprend que les fans de cette équipe et de cette ville lui tournent le dos. Il aime juste s’amuser avec eux tout le temps.

“Bien sûr,” dit-il. «Je le comprends, comme je le répète, si vous allez huer et que quelqu’un va vous faire taire, alors vous devez être d’accord avec ça. Tout est amour. Je comprends d’où ils viennent, mais je sais qu’ils m’ont soutenu. À travers les blessures et ce que nous avons vécu. Je suis toujours là, c’est toujours ma ville, c’est toujours notre ville, sp nous allons continuer à pousser et gagner ce championnat. “

Embiid se dirigera maintenant vers Chicago et participera au match des étoiles dimanche, puis reviendra le 20 janvier pour son prochain match contre les Brooklyn Nets.

