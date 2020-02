Joel Embiid, Meek Mill et Sixers prennent le contrôle du Super Bowl à Miami

Alors que les Philadelphia 76ers tentent de se remettre sur la bonne voie, ils se sont juste retrouvés avec une journée de repos à Miami le jour du Super Bowl LIV à la veille d’un important affrontement avec le Miami Heat.

Lorsqu’on lui présente cette précieuse opportunité, il faut en profiter.

C’est exactement ce que les Sixers ont fait dimanche en envahissant le Hard Rock Stadium en équipe. Pendant que Ben Simmons était là et passait du temps avec Kendall Jenner, le meneur des étoiles a fini par trouver ses coéquipiers Joel Embiid et Tobias Harris ainsi que Meek Mill, originaire de Philadelphie et copropriétaire Michael Rubin. Ce faisant, ils ont pris la photo la plus difficile de 2020.

Les Sixers ont beaucoup de travail à faire pour progresser dans le classement de la Conférence de l’Est et continuer à essayer de s’assurer un avantage à domicile pour les séries éliminatoires, mais ces gars-là sont humains. Ils devraient absolument prendre un peu de temps loin du sol et se rafraîchir avant un gros match lundi.

