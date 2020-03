Joel Embiid obtient le meilleur de Karl Towns, Wolves

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un jeu chaque fois qu’un jeu devient accessible. Celles-ci deviendront un peu plus fréquentes maintenant que tous les jeux sont devenus accessibles.

Cette édition passe au quatrième match de la saison lorsque les 76ers de Philadelphie ont accueilli Karl-Anthony Towns et les Timberwolves du Minnesota dans une bataille électrique à partir du 30 octobre.

Premier quart

Robert Covington joue dans son premier match à Philadelphie depuis que le métier de Jimmy Butler reçoit une ovation debout lors des introductions des joueurs et il est rejeté lors de sa première tentative de tir du match. Cela conduit à un seau Joel Embiid pour Philly. Bienvenue à nouveau, Robert.

Embiid enseigne absolument les villes par la poste. Ce jeu de jambes est quelque chose à voir, l’homme. Aussi talentueux que Towns soit, il ne pourra pas suivre Embiid par la poste. Il n’a jamais pu.

Covington passe à côté d’une configuration de transition assez facile et le son que vous entendez sont des fans de Sixers applaudissant qu’il ne fait plus cela pour Philly. Tobias Harris répond alors par un triple ce qui est un bon signe pour lui après le match cauchemardesque à Atlanta.

Philadelphie est sur une séquence de 14-3 couronnée par un lay-up de Mike Scott et ce qui me semble être la défense de Ben Simmons. Genre, wow est ce gars qui s’en occupe. Il monte dans les voies de dépassement et il est étanche avec Jeff Teague.

Matisse Thybulle perce un triple de corner sur une belle passe d’Embiid et Josh Richardson renverse un cavalier pour donner aux Sixers une avance de 32-24 après un quart. Le nouveau directeur des Phillies de Philadelphie, Joe Girardi, est dans la maison. C’est une belle touche Philly.

Deuxième quartier

Furkan Korkmaz est vivant! Un joli coup dans la peinture pour un seau. Il a été un non-facteur lors des premiers matchs.

Covington prend un profond 3 points et il manque beaucoup aux applaudissements de la foule du Wells Fargo Center avant que Korkmaz ne fasse un triple difficile. Cela déclenche un peu de course alors qu’Al Horford marque bas et James Ennis III frappe un lay-up. Les Timberwolves ont du mal à trouver tout type d’infraction pour trouver un groove.

Quel est exactement Andrew Wiggins? L’athlétisme et le talent sont là, mais il a l’air si nonchalant et ça se voit. Il devrait être beaucoup mieux que lui. Comme si vous pouviez faire valoir que Richardson est meilleur que lui. En fait, est-ce même un cas? Je prendrais Richardson.

Embiid termine la mi-temps avec un profond 3 points sur les mains tendues de Towns et Philadelphie mène 62-43 à la mi-temps. Il a 13 points à la pause et les Sixers ont maintenu le Minnesota à 19 points au cours de ce quart.

Troisième quart

Les Timberwolves tentent hilarement de se tourner vers Jake Layman pour défendre Simmons. L’athlète de 6 pieds 10 pouces le soutient dans le poteau et obtient un seau facile. Embiid intimide ensuite Towns dans la peinture pour un seau facile. Il est trop grand et trop compétent pour lui.

Jusqu’à présent, les Sixers ont doublé Towns pour la majorité de ce match. Ils ne respectent clairement pas les pièces qui l’entourent, laissant simplement ces joueurs ouverts volontairement afin de l’arrêter. Pour la plupart, cela a fonctionné.

À la marque 6:42, NOUS AVONS L’ACTION !! Embiid a donné à Towns une double équipe difficile et il n’aimait pas ça. Les deux se poussent immédiatement, Towns lance un coup de poing – et manque beaucoup – et les deux se retrouvent ensuite au sol avec Simmons ayant Towns dans un étranglement. Horford et Richardson s’y impliquent aussi et ce n’est qu’un pur divertissement.

Embiid pousse la foule à la maison car il aime clairement tout cela pendant que Scott donne son approbation. Le résultat final est que les deux grands hommes sont expulsés de ce match. Sans Towns, le Minnesota n’a pas beaucoup de chances de se rallier dans celui-ci par 20.

Une fois la poussière retombée et Embiid s’amuse, le basket-ball peut reprendre et il reprend avec Simmons claquant un pour une avance de 79-58. Les Timberwolves devront compter sur Wiggins pour le reste du chemin. Quelle heure en ce moment.

Le Minnesota tente de réduire le déficit à 81-65, mais Philadelphie répond avec quelques seaux d’Ennis III, Harris et Simmons, puis jette un slam ridicule et ils le mènent 89-68. Les officiels appellent maintenant les choses un peu plus près depuis le drame d’Embiid-Towns et cela traîne un peu ce troisième trimestre.

Le quart se termine finalement avec les Sixers menant 92-78 après que Jarrett Culver s’incline dans un triple pour le Minnesota. Les Sixers perdent un peu d’intérêt pour ce match. Ils devront répondre pour le clôturer.

Quatrième trimestre

Les lancers francs du Minnesota les ont amenés à moins de 12 pour commencer ce quatrième, mais la défense se resserre, Harris frappe quelques lancers francs, et Korkmaz abat un triple et il coupe ensuite pour terminer un dunk pour ramener l’avance à 99-80 . La seule chose que je ne peux pas supporter au sujet des bagarres est que les officiels commencent à appeler les choses beaucoup plus serrées et cela tue le flux du jeu.

Un dunk de Wiggins à 7:07 de la quatrième est le premier panier du Minnesota du quart après un triple de Korkmaz. L’avance des Sixers est toujours de 20 à ce stade.

Pourquoi Brett Brown conteste un appel ici!? Pourquoi!? Vous avez 16 ans et il vous reste 6:14. Cette seconde mi-temps est un slog depuis la bataille des grands hommes.

Des jeux comme celui-ci sont ce qui montre la valeur de Horford. Il a été vraiment solide à la place de l’embiide éjecté. Les Sixers n’ont pas raté un battement en attaque. C’est pourquoi ils lui ont donné l’argent qu’ils avaient fait pendant l’intersaison.

Jonah Bolden entre dans le jeu et c’est quand vous savez que c’est un tour. Les Sixers obtiennent 4-0 avec une victoire de 117-95.

Embiid a mené Philadelphie avec 19 points avant l’éjection, Korkmaz avait 17 points, Simmons avait 16 points et sept passes décisives, Harris avait 18 et neuf rebonds, et Horford avait 12 et 16 avec Richardson en ajoutant 12. Ce fut un bon jeu complet pour le Sixers qui ont maintenant pris la route pour un road trip de quatre matchs.

.