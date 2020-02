Joel Embiid réagit à Aaron Gordon se faisant voler dans un concours de dunk

C’était All-Star samedi soir dans la NBA et cela signifie que le concours de dunk toujours populaire était à l’affiche. Oui, certains des meilleurs dunkers de la NBA se sont lancés dans la course et le dernier tour est tombé à deux des meilleurs du match.

Il revient à l’athlète d’Orlando Magic Aaron Gordon et au haut voleur des Miami Heat Derrick Jones Jr. dans la ronde finale. Les deux joueurs s’y sont mis car ils ont tous deux continué à obtenir un score de 50 de la part des juges sur tous leurs dunks. Cela a conduit à un dunk pour voir qui sortirait en tête.

Gordon avait déjà occupé ce poste en 2016 lorsqu’il avait perdu le dunk face à Zach LaVine et il avait les yeux rivés sur le prix de cette équipe. Après Jones Jt. a terminé avec un score de 48 lors de sa dernière tentative, Gordon a décidé de plonger au cours de la chute de 7 pieds 5 pouces. Ce n’était pas suffisant car il a terminé avec un score de 47 et cela a bouleversé le grand homme des 76ers de Philadelphie Joel Embiid.

Gordon a de nouveau été volé dans le concours de dunk malgré son retrait lors de la ronde finale.

Embiid représentera les Sixers dans le match des étoiles dimanche à Chicago.

