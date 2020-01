Joel Embiid réagit à lui et Pascal Siakam en tant que All-Stars, prévoit de jouer

Le grand homme des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, est exclu depuis le 4 janvier avec un ligament collatéral radial déchiré dans la main gauche, mais cela ne l’a pas empêché d’être voté jeudi en tant que star-star. Il est le premier Sixer depuis Allen Iverson à être nommé All-Star pour trois saisons consécutives, donc c’est un gros problème.

“C’était génial”, a déclaré Embiid en voyant son nom appelé. «Troisième fois de suite. Beaucoup d’entre nous n’ont pas cette opportunité, j’étais donc heureux. J’étais excité. “

Un autre gros problème est le fait que l’attaquant des Raptors de Toronto Pascal Siakam se joindra à lui dans la formation de départ. Embiid et Siakam sont tous deux originaires du pays, donc c’est un gros problème pour le grand homme des Sixers.

«J’étais plus excité à propos de Pascal», a-t-il ajouté. «Deux gars du Cameroun, nous avons à peine commencé à jouer au basket il y a environ neuf ans, alors nous voir, surtout en tant que débutants, cela signifie beaucoup. Je suis fier d’être du Cameroun et d’Afrique et de représenter. »

Comme mentionné ci-dessus, Embiid n’a pas joué dans un match depuis le 4 janvier. Il est retourné s’entraîner vendredi dans l’espoir de revenir prochainement et puisque le match aura lieu le 16 février à Chicago, il prévoit de jouer également dans le match des étoiles. .

“Oui, je fais les progrès nécessaires”, a-t-il déclaré. “Je me sens bien. Mon doigt se sent bien, donc je ne suis pas trop préoccupé par l’aspect du jeu des étoiles. En ce moment, nous sommes 6e dans l’Est, alors j’espère que la semaine prochaine, je pourrai jouer. »

Embiid manquera le grand match de samedi avec LeBron James et les Lakers de Los Angeles, mais il sera réévalué lundi dans l’espoir de revenir bientôt. Après les Lakers, les Sixers accueillent les Golden State Warriors et se dirigent ensuite vers les Hawks d’Atlanta pour commencer un road trip de quatre matchs.

