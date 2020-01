Joel Embiid réagit au KO de Cowboy Cerrone par Conor McGregor

Joel Embiid était avec les Philadelphia 76ers samedi soir après avoir vaincu les Knicks au Madison Square Garden, et bien que sa chirurgie des doigts lui ait fait rater le concours, il n’y avait rien de mal à ses yeux.

Quelque part à New York, Embiid accueillait l’UFC 246, dont Conor McGregor faisait la une face à Donald «Cowboy» Cerrone. Le combat entre les deux légendes a été bien médiatisé et l’action s’est déroulée à Las Vegas au T-Mobile Arena.

Pour ceux qui ne suivent pas le sport de près, McGregor, à 31 ans, est l’un des combattants MMA les plus renommés et accomplis de l’histoire, tandis que Cerrone, à 36 ans, est le combattant le plus gagnant de l’histoire de l’UFC.

McGregor est entré dans le concours comme le grand favori, et il n’a certainement pas déçu ceux qui le soutenaient. Il a obtenu sa première victoire dans un concours de l’UFC depuis novembre 2016 lorsque l’arbitre a arrêté le combat après seulement 40 secondes.

Presque immédiatement après la cloche d’ouverture, McGregor a agressivement attaqué Cerrone et a utilisé trois frappes à l’épaule consécutives pour lui casser le nez. Tout était en descente pour l’opprimé à partir de là.

En fin de compte, McGregor a remporté la victoire et s’est mérité au moins un énorme salaire supplémentaire avec un autre combat. Embiid n’a pas pu s’empêcher de remarquer la rapidité avec laquelle le combat a pris fin brutalement.

“WOW, C’ÉTAIT RAPIDE”, a tweeté Embiid immédiatement après la fin du combat. Bien qu’il n’ait pas exprimé explicitement de déception, nous le ressentions. Les fans du sport – même ceux qui soutiennent McGregor – se sont probablement éloignés en se sentant un peu déçus par l’opportunité de la disparition de Cerrone.

Contrairement à McGregor, les Sixers ne pouvaient pas faire travailler rapidement leur adversaire samedi soir. Ils avaient besoin d’une bonne fortune et d’un gros coup de Tobias Harris pour quitter Madison Square Garden avec une victoire.

Ils passeront samedi soir et dimanche soir à New York avant de se battre avec les Brooklyn Nets lundi. Malheureusement pour Embiid, il ne pourra que regarder. Nous sommes à peu près sûrs qu’il espère que son club pourra travailler rapidement avec les Nets lundi.

