Joel Embiid refuse de parler aux médias après la perte des Celtics

Les Philadelphia 76ers ont été étranglés par les Boston Celtics samedi soir dans une défaite décevante de 116-95.

Il n’y avait pas beaucoup de points positifs pour les Sixers à retirer de la raclée, et il serait à la fois imprudent et injuste de distinguer un joueur particulier après un passage à tabac aussi poussé que celui des Sixers, mais Joel Embiid avait un nuit particulièrement calme.

Le gros joueur n’a récolté que 11 points, cinq rebonds, deux blocs et une passe décisive samedi soir. Il a tiré 1 pour 11 sur le terrain, ratant 10 tirs consécutifs après avoir ouvert le match avec un panier, et 0 sur 4 sur 3. Il a également commis quatre revirements, dont trois tôt qui ont aidé Boston à renforcer son avance.

Après le match, Embiid a «poliment refusé» de parler aux médias.

Maintenant, nous ne savons pas quelle est la raison de la décision d’Embiid. Peut-être qu’il ne se sent pas bien, peut-être qu’il vit quelque chose personnellement, cela pourrait être un certain nombre de choses.

Pourtant, compte tenu des résultats des deux derniers matchs et de la façon dont les Sixers ont envisagé ces résultats, c’est un mauvais coup d’oeil.

D’une part, il envoie un message loin d’être idéal aux fans. L’équipe a connu une paire de matchs frustrants qui s’inscrivent dans un schéma plus large. En conséquence, ils sont actuellement loin d’atteindre leurs nobles objectifs de pré-saison. C’est un moment où la superstar doit affronter la musique et transmettre un message aux fans et à ses coéquipiers.

De plus, la décision d’Embiid et l’ambiguïté qui l’entoure ouvrent la porte à la spéculation. Est-il simplement contrarié par le jeu de l’équipe? Est-il en colère contre lui-même? Y a-t-il quelque chose de plus gros qui se passe? Les fans et les médias peuvent interpréter le mouvement de plusieurs manières, dont aucune n’est particulièrement utile aux Sixers. La dernière chose dont ils ont besoin est une distraction, et cela pourrait en devenir une.

Il est très possible que cela ne signifie rien et n’ait aucun impact sur l’équipe à l’avenir. Mais il est également possible que cela se transforme en un autre point négatif pour une équipe qui a besoin de points positifs. À tout le moins, Embiid, en tant que visage de la franchise, doit présenter un front positif et diriger avec ses actions et ses paroles. Refuser de parler aux médias samedi soir est un échec à faire ces choses.

.