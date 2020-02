Joel Embiid réplique à l’idée que Ben Simmons ne peut pas jouer ensemble

Il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps autour des Philadelphia 76ers et elles étaient centrées sur leur duo All-Star de Joel Embiid et Ben Simmons. Ils jouent tous les deux des styles différents et parfois ils peuvent se gêner en attaque, surtout avec ce nouveau groupe que les Sixers ont assemblé.

Pour cette raison, de nombreuses opinions ont été émises selon lesquelles les deux ne peuvent pas jouer ensemble et ils indiquent que l’équipe n’est que la 5ème tête de série à l’Est comme preuve. Ils soulignent également l’offensive de haut en bas de l’équipe comme une autre preuve alors qu’ils continuent d’essayer de régler les choses.

Cependant, les deux sont All-Stars pour la deuxième année consécutive et Embiid a un message pour les gens qui disent que les deux ne peuvent pas jouer ensemble.

Embiid a déclaré aux journalistes à Chicago lors du week-end des étoiles:

Je pense que c’est BS, parce que quand on regarde les deux dernières années où nous avons joué ensemble, ce n’était pas un problème. Cette année, c’est le seul problème parce que notre attaque a parfois du mal et je pense que ça va certainement être mieux après la pause des étoiles. Je veux dire, regardez simplement les deux dernières années ce que nous avons pu faire et je pense que ça peut marcher et ça va marcher.

Le duo a été le centre d’attention en raison du fait qu’ils sont à Philadelphie depuis le plus longtemps et qu’ils ont traversé les guerres. Ce sont eux qui ont porté les Sixers aux éliminatoires en 2018 et 2019 avant les ajouts effectués pendant l’intersaison. Ce sont eux qui vont emmener les Sixers là où ils veulent aller. Il a parfois semblé décousu en raison de la construction de la liste, mais il s’améliorera avec le temps, il faut que cela fonctionne.

Embiid et Simmons s’affronteront dimanche dans le match des étoiles à Chicago avec Embiid dans Team Giannis et Simmons dans Team LeBron.

