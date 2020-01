Joel Embiid reprend l’entraînement et espère revenir sous peu

Les Philadelphia 76ers ont travaillé dur sans le grand homme de la superstar Joel Embiid, car ils ont remporté cinq de leurs huit premiers matchs sans lui, mais ils aimeraient évidemment le faire revenir.

Vendredi a été un grand pas dans la bonne direction car Embiid était un participant à part entière dans la pratique et il sera réévalué lundi dans l’espoir qu’il puisse revenir prochainement. Étant donné qu’il n’a pas joué depuis le 4 janvier, il y a presque comme un soupir de soulagement qu’il a pu revenir avec son équipe et s’entraîner.

“C’est génial, j’essaie juste d’y revenir”, a déclaré Embiid. “Je fais juste les progrès nécessaires, mais ça fait du bien.”

La grande étape que Embiid doit faire est qu’il doit apprendre à jouer avec le plâtre sur sa main. Il va devoir continuer à jouer avec ça et espérer que les choses vont bien pour lui avant de pouvoir retourner sur le terrain.

“Je m’y habitue toujours”, a-t-il expliqué. “De temps en temps pendant un match, vous allez être giflé dans la main, vous devez donc simplement vous entraîner et passer par ces scénarios et voir comment cela se passe et aussi vous y remettre. J’ai eu un peu de temps libre où je ne pouvais rien faire avec la chirurgie, donc j’étais un peu essoufflé. J’ai juste besoin de récupérer mon conditionnement. “

Il manquera le grand affrontement avec les Lakers de Los Angeles samedi, mais après sa réévaluation lundi, il y a de l’espoir qu’il pourra jouer contre les Golden State Warriors mardi.

“C’était ma première pratique depuis que cette chose s’est produite”, a-t-il ajouté. «C’est donc encourageant. Je ne sais pas quand je serai de retour, nous allons voir comment ça se passe. Je vais continuer à avoir mes deux jours par jour et essayer de m’améliorer. “

Les Sixers aimeraient évidemment que Embiid revienne le plus rapidement possible, mais dans l’ensemble, il est essentiel de s’assurer qu’il est en bonne santé et prêt à partir lorsque les éliminatoires commenceront en avril. C’est toujours le gros problème pour lui et il prendra tout son temps.

