Joel Embiid révèle comment il prévoit de garder Ben Simmons dans All-Star Game

Les coéquipiers des 76ers de Philadelphie Joel Embiid et Ben Simmons s’affronteront dimanche; les coéquipiers des Sixers ont été choisis dans des équipes opposées pour le match des étoiles NBA 2020.

Embiid a été le premier choix de l’équipe Giannis tandis que Simmons a été sélectionné 10 choix plus tard par l’équipe LeBron. En tant que coéquipiers des Sixers, il est sûr de dire que les deux joueurs se connaissent assez bien. En conséquence, Embiid sait exactement ce qu’il doit faire lorsqu’il est associé à Simmons.

Joel Embiid à propos de la garde de Ben Simmons: “Je vais le faire tirer.” # NBAAllStar pic.twitter.com/sUgIupfM8g

– The Ringer (@ringer) 16 février 2020

Simmons est, bien sûr, souvent critiqué pour son manque de prouesse de tir. En trois saisons avec les Sixers, Simmons n’a fait que deux de ses 23 tentatives de trois points. Faire la plupart de ses dégâts dans la peinture, faire tirer Simmons est une stratégie évidente.

Pourtant, Simmons fait sa deuxième apparition dans les étoiles en trois ans et affiche une moyenne de 16,9 points, 8,3 passes décisives, 7,9 rebonds et 2,2 interceptions par match.

Quant à Embiid, le grand homme de 25 ans en est à sa troisième apparition All-Star et troisième au cours des trois dernières saisons.

Pour la saison, Embiid accumule 22,9 points, 11,9 rebonds, 3,2 passes décisives et 1,4 bloc par match tout en tirant à 47,8% sur le terrain et 33,6% en profondeur.

