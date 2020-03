Joel Embiid revient et mène les Sixers à une victoire de 124-106 contre Pistons

Les Philadelphia 76ers ont regagné leur terrain mercredi soir après un dur voyage sur la côte ouest et les confins familiers se sont à nouveau révélés bénéfiques. Avec l’aide des retours de Joel Embiid et Josh Richardson, les Sixers ont remporté une victoire de 124-106 contre les Pistons de Détroit.

Après avoir pris du retard sur 17-11 environ cinq minutes après le début du match, l’offensive des Sixers a commencé et l’équipe a terminé le premier quart sur une séquence de 23-12 pour prendre une avance de cinq points après un.

Le solide jeu offensif s’est poursuivi au deuxième trimestre alors que les Sixers ont perdu 36 points au deuxième trimestre en route vers une avance de 70-55 à la mi-temps. Les Four Sixers ont atteint le double à la mi-temps, menés par les 13 de Furkan Korkmaz.

À partir de là, les Sixers ont simplement gardé les Pistons à distance, atteignant finalement une confortable victoire de 18 points.

Embiid a été fantastique à son retour, perdant 30 points et saisissant 14 rebonds tout en frappant 9 sur 17 sur le terrain, 2 sur 3 sur 3 et 10 sur 12 sur la ligne de faute. Al Horford a connu un autre match solide, terminant avec 20 points, 10 rebonds et six passes. Horford a tiré 8 sur 11 au total et 4 sur 6 sur 3. Korkmaz avait 17 points sur le banc et Tobias Harris a ajouté 15 points, sept rebonds et cinq passes décisives. Shake Milton a complété les marqueurs à deux chiffres avec 12.

Ce fut une nuit offensive impressionnante pour les Sixers. Ils ont éclipsé la barre des 30 points en deux trimestres distincts et n’ont marqué aucun score de moins de 25 dans aucun trimestre. Philadelphie a tiré 50,6% sur le terrain et 42,4% sur 3. Les Sixers ont également obtenu 32 déplacements sur la ligne des lancers francs et ont dominé sur le verre, outre-frontière à Détroit 50-32.

La victoire était la bienvenue pour les Sixers après le rude voyage dans l’ouest, et c’était bien de voir la performance offensive de qualité de l’équipe.

