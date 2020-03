Joel Embiid revient pour battre Trae Young, Hawks

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un jeu chaque fois qu’un jeu devient accessible. Celles-ci deviendront un peu plus fréquentes maintenant que tous les jeux sont devenus accessibles.

L’édition de samedi en est au troisième match de la saison alors que les 76ers de Philadelphie semblaient demeurer invaincus contre les Hawks d’Atlanta sur la route. Les deux équipes sont entrées dans le match 2-0 et ce fut une bataille des invaincus à State Farm Arena le 28 octobre.

Premier quart

Les Hawks sautent tôt pour prendre une avance de 7-0 car l’offensive des Sixers ne peut tout simplement pas acheter un seau et ils font beaucoup d’erreurs précoces. Ben Simmons obtient enfin Philadelphie au tableau et Josh Richardson fait son premier 3 points avec les Sixers après avoir raté ses huit premiers au cours des deux premiers matchs de sa carrière des Sixers.

Mec, Trae Young est tellement impressionnant. Young met un crossover méchant sur Richardson et il perce ensuite un triple profond pour Atlanta. Les Sixers devront peut-être envoyer plus d’aide à quiconque défend Young dans celui-ci. Richardson répond en utilisant sa taille pour obtenir un score bas.

Bon sang, Young avec un 3-pointeur ridiculement profond pour les Hawks suivi de deux triplets de Jabari Parker et c’est une avance de 24-11 pour Atlanta. Young a vraiment beaucoup de Stephen Curry en lui. La poignée, la capacité de prise de vue en profondeur et la taille sont là.

Philadelphie reçoit quelques seaux de Joel Embiid à son retour après avoir raté un match et Matisse Thybulle également, mais ils traînent les Hawks 40-31 après un alors que Young marque à nouveau. Les Sixers doivent faire quelque chose pour ce gamin.

Deuxième quartier

Les héros de la victoire contre les Pistons de Détroit, Tobias Harris et Mike Scott, ont du mal à commencer celui-ci. Heureusement pour les Sixers, ils ont récupéré Embiid. La grande chose est que Philly ne peut pas arrêter Young. Il fait son chemin en ce moment.

Shake Milton sort de nouveau du banc et donne à Brett Brown quelques minutes solides. Les Sixers espéraient qu’il deviendrait un joueur de rotation légitime pour eux. Lui et Thybulle font tomber trois fois et Philadelphie est de retour dans les 2.

Le défi des fautes de l’entraîneur est un peu trop pour moi. Avons-nous vraiment besoin d’un entraîneur pour contester un appel au deuxième trimestre? Cela semble tout simplement inutile. Gardez-le pour le quatrième trimestre ou quelque chose.

Un triple de Richardson et un lancer franc d’Embiid donnent aux Sixers une avance de 54-53. La défense a été beaucoup, beaucoup mieux ce trimestre. Atlanta n’a que 13 points à 2:50 du quart.

À la marque 1:36, Scott est appelé pour un ridicule flagrant-2. Comment cela justifie-t-il une éjection? Un flagrant-1? Bien sûr, mais un 2? Allez, Rodney Mott. Être meilleur.

L’avance des Hawks est 65-63 à la mi-temps. Il aurait été plus important sans Embiid et Richardson pour les Sixers. Harris est à ce jour 1 pour 7 après ses 29 points contre Détroit l’autre soir. Young a 19 points.

Troisième quart

Woah! Embiid n’avait pas à faire comme ça John Collins! Cet homme a une famille! Et le shimmy!? Sheesh, Joel. Il a un technique pour ça? Encore une fois, Rodney Mott, soyez mieux.

Al Horford abat un triple pour couronner une séquence de 10-0 des Sixers. Ce n’est que le troisième tir qu’il a pris dans ce jeu alors qu’il cherche à trouver une niche dans cette équipe.

Ce jeu est un jeu d’enfant. Les deux équipes jouent ensemble et essaient de gagner un avantage mental. Un 3 points de Vince Carter donne à Atlanta une avance de 78-73. Les Sixers n’ont plus marqué depuis le pointeur de 3 points de Horford à 7:24.

Milton effectue un jet franc à 3:06 pour mettre fin à la sécheresse sans but de l’équipe. Il abat plus tard un 3 points ouvert pour réduire le déficit à 81-78. C’est un joueur vraiment solide pour cette équipe.

Tout comme je dis qu’il se cogne les genoux avec 45,8 secondes à jouer dans le troisième et qu’il est annoncé comme sorti pour le match. C’est tellement malheureux pour un enfant qui trouvait un groove.

Embiid continue de descendre bas alors qu’il marque deux fois pour ramener Philadelphie à 83-82 après trois quarts. Il a 25 points en 36 minutes de jeu. Young était sans but au troisième.

Quatrième trimestre

Autre qu’un triple Embiid pour commencer le quart, l’offensive des Sixers a été terrible. Ils perdent encore une fois leur score pendant longtemps avant que Harris ne marque à 6:32 de la quatrième. L’offensive va et vient avec cette équipe.

Cette équipe des Hawks a beaucoup de jeunes talents. Leur jeunesse et leur énergie donnent des coups de Philadelphie. De’Andre Hunter fait tomber un trois et l’avance est désormais de 98-90 pour Atlanta. Les Sixers font un bien meilleur travail sur les jeunes, mais il installe désormais davantage ses coéquipiers en raison de l’attention qu’il reçoit.

Embiid et Simmons ramènent lentement Philadelphie dans ce match. Le QI de basket-ball mis par Simmons est une chose vraiment impressionnante à voir. Horford a attrapé un rebond et l’a jeté à Simmons et il l’a ensuite rayé à l’intérieur à Harris qui a été encrassé.

L’offensive des Sixers est devenue froide, sauf pour atteindre la ligne de faute. Pour être honnête, ils comptent aussi comme des points donc tant qu’ils effectuent leurs lancers francs, ils seront OK dans celui-ci. En plus de cela, la défense a été assez bonne par rapport à ce que c’était pour commencer ce match.

Harris avec un seau de gros temps bas pour pousser l’avance de Philadelphie à trois. Vous savez, sa capacité à marquer à différents endroits sur le sol doit être l’une des parties les plus impressionnantes de son jeu.

Collins se venge un peu plus tôt. Il contourne Embiid et Horford et égalise le match à 103 avec 7,4 ticks à gauche.

Collins commet ensuite une faute sur Embiid sur le hi-low, il frappe deux de la ligne, Carter manque, et les Sixers s’échappent 105-103. Le gros gars arrive.

Embiid termine avec 36 points, 13 rebonds et cinq passes décisives pour gagner pour les Sixers. Philadelphie est maintenant la seule équipe invaincue de la Conférence de l’Est et ils vont maintenant rentrer chez eux pour un gros match avec les Timberwolves du Minnesota.

