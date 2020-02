Joel Embiid salue le All-Star Game 2020 comme le «meilleur de tous les temps»

Jouant dans son troisième match All-Star consécutif, le centre des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, a pu constater à quel point le match des étoiles NBA 2020 était différent et spécial par rapport aux récentes itérations. La star camerounaise des Sixers est même allée jusqu’à affirmer que le spectacle de mi-saison de cette année était le meilleur de l’histoire.

«Une perte difficile, mais pour moi, c’était probablement le meilleur match des étoiles de tous les temps. Tout le monde a concouru », a-t-il déclaré après la partie, selon un extrait de SportsCenter.

Le centre Sixers dit beaucoup de choses scandaleuses sur les médias sociaux, mais il semble qu’il soit sur le point sur celui-ci.

En plus de gagner des prix en espèces pour une œuvre de bienfaisance de leur choix, Team LeBron et Team Giannis étaient déterminés à présenter un bon spectacle pour rendre hommage à l’icône du basket-ball tombée Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres victimes du tragique accident d’hélicoptère qui a secoué le monde le mois dernier.

Le Sixers All-Star a été châtié par des experts année après année pour l’effort supposé laxiste des joueurs et la non-compétitivité globale de chaque match. Avec un tout nouveau format en vue, le rassemblement des meilleures superstars de la ligue cette année a en effet été une bouffée d’air.

Les joueurs se préoccupaient réellement de jouer en défense et se plaignaient même aux officiels comme s’il s’agissait d’un match éliminatoire, tandis que les deux entraîneurs fixaient des jeux et appelaient des temps morts.

Embiid, quant à lui, a apporté son A-Game pour l’équipe Giannis, perdant 22 points sur 8 tirs sur 13 pour accompagner 10 planches. Il a même été surpris en train de ronger Anthony Davis de l’équipe LeBron, alors que The Brow était prêt à effectuer ses lancers francs gagnants.