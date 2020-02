Joel Embiid se définit comme le meilleur joueur du monde en 2020

Génie et figure à la tombe. Ce sens traditionnel est parfaitement applicable à l’un des joueurs les plus charismatiques et talentueux de la NBA, car il est Joel Embiid. Le joueur franchisé du Philadelphia 76ers a donné une exposition authentique dans le match contre Brooklyn Nets, où son importance dans le monde allait bien au-delà des chiffres. Et est-ce que Joel veut devenir un leader sur et hors du terrain, et en l’absence de Ben Simmons Dans ce match, il a jeté l’équipe derrière son dos et s’est montré prêt à élever son niveau pour la dernière étape de la saison. Et c’est que ceux de la ville de l’amour fraternel cherchent dur à améliorer leurs positions et à entrer dans le top quatre face aux playoffs.

Le centre des Sixers a joué son meilleur match jusqu’à présent cette saison et a réussi à sauver agonistiquement un match très compliqué contre les Brooklyn Nets

Après avoir écrit le panier décisif, Embiid a abordé diverses questions. “Dans la première partie de la saison, je sens que j’étais un peu contemplatif. J’ai décidé de jouer plus pour l’équipe, de nous assurer que nous nous comprenions tous et que les choses allaient bien. Mais je suis conscient que l’équipe a besoin de moi maintenant et je suis prêt à prouver que je suis un acteur capital. Au cours de cette semaine, nous avons beaucoup discuté, nous nous sommes regardés dans les yeux et nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions jouer plus fort, être plus physiques et beaucoup plus actifs en défense “, a expliqué le centre camerounais dans des mots recueillis par ESPN, où il a largué la bombe de nuit lorsqu’on lui a demandé son passage All star.

“Je serai beaucoup plus agressif et attaquerai le cerceau. Si je dois endurer des bâtons et commettre des fautes ou trois secondes dans la zone, cela se produira, mais je suis déterminé à entrer dans la peinture pour combattre”, a déclaré Embiid. “Le match des All Star était amusant. J’ai aimé être le protagoniste du dernier quart, cela prouve simplement que j’appartiens à l’élite et que je suis le meilleur joueur du monde”, a-t-il déclaré à la surprise de beaucoup. “J’ai l’intention de continuer à le démontrer tous les soirs en jouant dur et en gagnant des matchs pour atteindre l’objectif final, qui n’est autre que de remporter le ring”, a déclaré le centre des Sixers, qui attend déjà avec impatience le prochain duel, contre Milwaukee Bucks. “Nous partons pour tous, nous voulons quand même gagner ce match.” Avis aux navigateurs de Joel Embiid.

