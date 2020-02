Joel Embiid s’est blessé à l’épaule, les Sixers sont en danger en 2020

Panorama sombre qui plane sur le Philadelphia 76ers. Juste au moment où il semblait que l’équipement commençait à carburer, que toutes les pièces étaient graissées et l’échec apparent de la signature de Al horford, ceux de la ville de l’amour fraternel ont vu comment tout ce qu’ils construisaient pour la dernière phase de la saison a été détruit comme s’il s’agissait d’un château de cartes. Blessure Ben Simmons introduit la nécessité de modifier le schéma de jeu et de bénéficier de la Joel Embiid jusqu’à ce que l’Australien se rétablisse. Mais l’inconfort dans l’épaule gauche qui a poussé le Cameroun à quitter le terrain avant la Cavaliers de Cleveland Après seulement 8 minutes de jeu, ils ont semé la panique dans la franchise.

Et c’est que les 76ers se sont présentés aux deux derniers mois de compétition avec des terrains à couvrir. Conscient de l’importance de terminer parmi les quatre premiers Conférence de l’Est, le devenir correct de Miami Heat et son succès dans les bureaux avec des signatures vraiment juteuses, obligent ceux de Philadelfia à enchaîner des victoires consécutives dans cette impulsion particulière, dont aucun ne peut être exclu Indiana Pacers, sixième du tableau, mais avec plus qu’assez d’armes pour se battre avec les deux précédents. Avant la blessure de grandes figures, ce qui est attendu, c’est un pas en avant des autres, mais ce gabarit dépend entièrement de ces deux entretoises.

“Je n’ai aucune information médicale sur ce qui s’est passé avec Joel, et je ne sais pas s’il peut jouer le prochain match. J’espère juste que cela incitera le reste de l’équipe à élever son niveau. Aujourd’hui, ils n’ont pas pu le faire, mais je leur fais entièrement confiance”. dit le technicien Brett marron à la fin de l’engagement envers les Cavs, où Tobias Harris et Al Horford Ils n’avaient pas la capacité de devenir des leaders et produisaient beaucoup moins que prévu. Shake Milton, Alec Burks et Furkan Korkmaz Ce sont quelques-uns de ceux qui doivent surmonter et proposer des solutions, mais aucun n’est habitué à assumer un rôle aussi exigeant que celui demandé si la blessure d’Embiid l’empêche de jouer à certains jeux. Il n’y a pas de place pour Philadelphia 76ers Ils peuvent se détendre s’ils veulent profiter de l’avantage du terrain au premier tour des éliminatoires.

