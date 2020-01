Joel Embiid s’ouvre sur la défaite du septième match face à Toronto, loue Philly

Les images sont gravées dans l’esprit des fans des Philadelphia 76ers. Le coup de Kawhi Leonard rebondissant sur la jante pour ce qui semblait être éternel avant de tomber, un Joel Embiid en larmes sortant du court. Ils sont également gravés dans l’esprit d’Embiid.

Le tir a mis fin à la saison des Sixers et propulsé les Raptors au titre NBA. La photo de Leonard et Embiid regardant le plan du coin est devenue l’une des plus emblématiques de l’année, tandis que la réaction d’Embiid à la perte a stimulé une armée de mèmes. Pendant l’été, Embiid a tout embrassé.

Dans un article publié sur The Players ‘Tribune, Embiid a abordé un large éventail de sujets, de sa carrière dans la NBA qui ne se produit presque pas une fois, mais deux fois, d’abord au tout début de son parcours de basket-ball et encore juste avant de rejoindre la NBA, à la critique qu’il a affrontée cette saison, à ce qu’il veut que son jeu soit. C’est un article inspirant qui mérite une lecture complète, mais ici, nous allons nous concentrer sur son ouverture sur cette nuit à Toronto et la réponse émotionnelle.

Embiid donne le ton pour cette nuit en racontant son parcours sinueux à la ligue, qui comprenait la perte de son jeune frère à un accident de voiture et les blessures et l’incertitude bien documentées.

Avant son premier match à Philadelphie, Embiid craignait d’être hué par les fidèles de Philadelphie. Au lieu de cela, il a été acclamé sauvagement.

«Je ne pouvais vraiment pas croire à quel point Philly me soutenait. Au cours des dernières années, les gens m’ont apporté tellement de soutien à travers tant de hauts et de bas, à travers tant de chirurgies et de revers, à travers moi, ma putain de face avant les éliminatoires de 2018. C’est beaucoup plus grand que le basket-ball. “

Embiid a partagé qu’il pensait qu’il n’y avait aucun moyen de tirer. Finalement, et probablement, c’était le cas. Le grand homme a ensuite expliqué sa réaction.

«Je ne pense pas avoir jamais montré ce genre d’émotion sur un terrain de basket de ma vie. Le basket-ball, ce n’est ni la vie ni la mort. Mais il ne s’agissait pas vraiment du jeu. J’avais les larmes aux yeux en sortant de la cour à cause de combien je le voulais pour la ville et pour ma famille. »

Avec Embiid qui peint l’ensemble du tableau, il est assez facile de comprendre la réaction. Du départ de la maison à l’adolescence pour aller dans un pays étranger, à la perte de son frère, à toutes les blessures et à vouloir livrer pour sa famille et pour une ville qui l’a embrassé et soutenu, la déception était écrasante.

Au milieu des attentes et dans une société qui s’est habituée à la gratification instantanée, et dans un paysage sportif dominé par les prises chaudes et les appâts cliquables dans le besoin de remplir un cycle médiatique 24/7, il est facile d’oublier que ces gars-là sont des êtres humains. Il est facile d’oublier que gagner des championnats est vraiment, vraiment difficile et que parfois les choses prennent du temps. Et il est facile de ne pas réaliser que ces gars le veulent autant que les fans, non seulement pour des raisons personnelles mais aussi pour des raisons généreuses, comme récompenser une base de fans qui a montré de l’amour et du soutien à travers tous les hauts et les bas.

L’article d’Embiid nous a rappelé toutes ces choses, et c’est quelque chose que les fans de Philadelphie devraient pouvoir apprécier.

