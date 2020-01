Joel Embiid subit des tests supplémentaires pour son doigt disloqué

Après avoir subi une blessure au doigt laide lors du match de lundi contre le Thunder d’Oklahoma City, la star des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, a simplement réinitialisé le doigt et scotché et est revenue au jeu, contribuant 18 points, neuf rebonds et huit passes décisives dans l’équipe 120- 113 victoire.

Après le match, Embiid a admis que la blessure était douloureuse et qu’elle le limitait sur le terrain, en particulier lorsqu’il tentait de rebondir. Il a également laissé la porte ouverte, ce qui lui a fait rater le match de jeudi avec les Celtics.

Mardi, Embiid a raté l’entraînement alors qu’il subissait d’autres tests au doigt dans un endroit hors site.

À ce stade, il est difficile de tirer des conclusions réelles quant à ce que cela signifie pour le statut d’Embiid pour jeudi. Il est logique que l’équipe veuille prendre une grande prudence avec son grand homme de franchise et essaierait de recueillir autant d’informations que possible avant de prendre des décisions.

Avec ce grand match contre les Celtics qui approche rapidement, nous attendrons les mises à jour sur le grand homme.

