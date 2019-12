Joel Embiid sur Sixers après sa défaite face à Mavs: "Nous jouions effrayés"

Les Philadelphia 76ers sont une équipe qui a des aspirations de championnat pour la saison 2019-2020, mais après une défaite de 117-98 contre les Mavericks de Dallas où, encore une fois, ils ont été défaits par une défense de zone, des questions se posent.

La plus grande préoccupation de l’équipe avant la saison était le manque de tirs et ses deux dernières défaites sont survenues après que le tir n’ait pas pu briser une zone. Vendredi soir, les Mavericks ont appliqué une défense de zone depuis le début et cela a dérangé les Sixers toute la nuit alors qu'ils tiraient 10 pour 34 en profondeur en équipe.

Joel Embiid, qui a ouvert la voie avec 33 points et 17 rebonds, a déclaré que les Six étaient trop compliqués du côté offensif.

"J'ai l'impression, surtout ce soir, que nous jouions effrayés", a déclaré Embiid. «Le basket-ball est facile. Tirez-le, passez-le, déplacez-le. Si vous n'avez pas de tir, passez-le, mais ce soir, nous n'avons pas fait de tir et défensivement, nous étions plutôt mauvais. "

Philadelphie a permis à Dallas de tirer à 51,8% depuis le sol et les Mavericks ont réussi 14 tirs à trois points dans la nuit. Il était clair que l'effort n'était pas là pour les Sixers. En plus de cela, il semblait que les Sixers étaient timides à l'offensive car ils ne profitaient d'aucun look ouvert.

"J'ai eu l'impression que ce soir, nous avions quelques regards ouverts, il vous suffit de tirer", a-t-il ajouté. "Là encore, c'est aussi un équilibre. C’est à cela que je fais face. Vous avez beaucoup de gens qui vous disent d'être agressif et tout ça et évidemment, vous ne voulez pas être égoïste, mais au bout du compte, si vous devez faire quelque chose, vous avez à. Surtout si vous sentez que vous avez un regard. "

Philadelphie revient sur le coup samedi en accueillant les Wizards de Washington qui cherchent à se remettre sur la bonne voie.

"Cela commence sur la défense, les deux derniers matchs, nous n'avons pas été bons", a conclu Embiid. "Cela commence sur la défense et ensuite offensivement, il suffit de jouer dans le bon sens."

.