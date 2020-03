Joel Embiid tweete le soutien de «frère» Karl-Anthony Towns, mère

Le monde traverse une période sans précédent alors que la propagation du coronavirus a forcé tout le monde à se mettre en quarantaine afin d’aplanir la courbe et finalement de la battre. Le virus a affecté la confrérie de la NBA de manière considérable, car bon nombre d’équipes ont des membres de l’organisation positifs pour lui.

Il a également frappé la maison de la star des Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns alors qu’il réalisait une vidéo émotionnelle sur Instagram pour informer tout le monde des terribles nouvelles entourant sa mère qui est dans le coma à cause du virus. C’est un signal d’alarme pour tout le monde que ce virus est très réel et qu’il peut toucher n’importe qui.

Towns a reçu une tonne d’amour et de soutien de la communauté de la NBA et l’une de ces personnes est le grand homme des Philadelphia 76ers Joel Embiid qui a tweeté son amour et son soutien pour lui.

Le monde entier doit continuer à rester à l’intérieur et continuer à pratiquer l’éloignement social jusqu’à ce que ce virus puisse être arrêté.

.