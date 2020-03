Joel Embiid voulait tomber aux Lakers avec le choix n ° 7 au repêchage 2014 de la NBA

La saison morte de la NBA 2014 a été énorme pour les Lakers de Los Angeles car pour la première fois en neuf saisons, ils se sont retrouvés hors des séries éliminatoires de la NBA et dans la NBA Draft Lottery où ils ont décroché le choix n ° 7.

Le repêchage de la NBA 2014 a été présenté par un trio de perspectives prometteuses chez Andrew Wiggins, Jabari Parker et Joel Embiid.

Alors que la saison collégiale se poursuivait et était suivie de quelques séances d’entraînement avant le repêchage, il est devenu clair qu’Embiid était le prix de ce repêchage et sur le rythme pour être le choix n ° 1. Malheureusement pour Embiid, il souffrirait d’une fracture de stress au pied pendant les séances d’entraînement et son placement de projet n’était pas clair.

Pour Embiid lui-même, cependant, c’était absolument clair. Selon Yaron Weitzman de Bleacher Report, si Embiid n’allait pas être pris en premier, il voulait s’adresser aux Lakers:

Ce qu’il voulait vraiment, c’était tomber aux Lakers au n ° 7. Il vivait à Los Angeles et se sentait à l’aise dans la ville. «Faites votre magie», a-t-il dit à Tellem.

Malgré les souhaits d’Embiid, ses agents Arn Tellem et François Nyam savaient que ce n’était pas possible, et ont donc commencé à le vendre sur l’idée de jouer pour les Philadelphia 76ers:

Tellem savait qu’il n’y avait aucune chance d’Embiid de plonger aussi loin, alors à la place, lui et Nyam ont vendu Embiid à Philadelphie. Tellem avait grandi là-bas. Nyam s’était installé là-bas pour jouer au basket au lycée. Cela a pris un peu de temps, mais Embiid a accepté.

L’idée que les Lakers se retrouvent avec Embiid est incroyable et aurait sûrement changé beaucoup de choses dans la ligue, mais même avec sa blessure, cela n’arriverait jamais. Si la ligue avait su qu’Embiid manquerait les deux premières saisons de sa carrière, il aurait peut-être pu abandonner, mais il n’y avait aucun moyen de le prévoir à l’époque.

Bien sûr, Embiid s’est retrouvé avec Philadelphie et est devenu l’un des meilleurs grands hommes de toute la ligue. Les Lakers emmèneraient Julius Randle avec le choix n ° 7 qui, par coïncidence, a également raté toute sa première saison après s’être cassé la jambe lors de l’ouverture de la saison 2014-15 NBA avant de devenir un très bon joueur.

Même encore, il convient de noter qu’après une saison épouvantable pour les Lakers à l’époque, l’un des meilleurs espoirs du repêchage espérait y arriver plus que tout autre endroit.