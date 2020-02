John Beilein a toujours été son propre homme, et c’est là qu’il le laisse – The Athletic

Que John Beilein reste l’un des meilleurs esprits du basket-ball reste incontestable. Que Beilein ait fait d’innombrables bonnes choses pour les gens est toujours une question de fait. Que Beilein ait fait les choses de la bonne manière, selon toutes les mesures d’un livre de règles, est louable.

Mais Beilein est avant tout son propre homme. Cela explique son ascension provocante à travers les rangs des entraîneurs, de personne à personne. Cela explique également un haut degré de fierté, ou peut-être d’ego, et la conviction inébranlable que sa façon de fonctionner fonctionne tant que tout le monde autour de lui y souscrit.

Et là, plus que partout ailleurs, vous trouverez très probablement la faille fatale de la calvitie de Beilein dans la NBA.

Mercredi après-midi, Beilein a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Cavaliers de Cleveland. Comme l’a rapporté The Athletic, par le biais de sources, Beilein s’éloigne des plus de 12 millions de dollars garantis sur son contrat de quatre ans afin de mettre fin à ce qui a été une catastrophe non atténuée d’un mandat en …

