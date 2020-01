John Beilein peut s’excuser, mais il n’ya aucun retour en arrière de son commentaire sur les «voyous»

L’entraîneur-chef des Cleveland Cavaliers John Beilein s’est précipité pour présenter des excuses à ses joueurs individuellement mercredi soir après avoir déclaré que ses joueurs ne jouaient plus “comme un groupe de voyous”, selon un rapport d’Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Les Cavaliers terminaient apparemment une séance de cinéma à Détroit, et la salle est devenue silencieuse lorsque les joueurs et le personnel ont entendu Beilein. C’était son explication, via ESPN:

“Je ne savais pas que j’avais dit le mot” voyous “, mais mon personnel m’a dit plus tard que je l’avais fait et donc je dois l’avoir dit”, a déclaré Beilein à ESPN mercredi soir. «Je voulais dire les limaces, comme dans les mouvements lents. Nous ne jouions pas dur auparavant, et maintenant nous jouions plus fort. Je le voulais comme un compliment. C’est ce que j’essayais de dire. J’ai déjà parlé à huit de mes joueurs ce soir, et ils me disent qu’ils comprennent. “

Selon Wojnarowski, Beilein s’est également excusé auprès de l’équipe collectivement avant le match, et les Cavaliers ont l’intention de le garder. Beilein a déclaré aux médias lors du tournage de l’équipe jeudi qu’il avait reçu un renforcement positif des joueurs:

John Beilein a dit qu’il s’était excusé auprès des joueurs des Cavs pour avoir dit des voyous quand il voulait dire des limaces.

“Cela n’a jamais été prévu. Les joueurs le comprennent”, a-t-il déclaré jeudi. pic.twitter.com/h9XlncAg8l

– Brad Galli (@BradGalli) 9 janvier 2020

Il y a quelques points importants à considérer ici. Ma première pensée est qu’il semble difficile de confondre ces deux mots l’un avec l’autre, simplement en fonction de leur signification respective. Je pense aussi qu’il est juste de dire qu’une salle entière de basketteurs et d’entraîneurs n’entendrait pas une chose alors que Beilein pensait en dire une autre.

En ce qui concerne l’explication de Beilein, les limaces ont un sens dans ce contexte. Les Cavaliers ont été mauvais toute la saison et leur rythme de jeu a été une combinaison de lent et de paresseux. Les «limaces» ont donc plus de sens que les «voyous». Mais malgré cela, ce n’est pas ce qui est sorti de sa bouche, c’est ce qui compte vraiment ici.

Beilein et d’autres membres de l’organisation des Cavaliers semblent avoir convaincu les joueurs que ce soit a) pas vraiment ce qu’il a dit, ou b) ce qu’il voulait réellement dire. Parce que si vous êtes un Noir en Amérique, être traité de “voyou” n’est rien à prendre à la légère. Il y a beaucoup de gens en langage codé qui essaient de s’en tirer de nos jours, mais “voyou” n’est généralement plus dans les limites de ce stade. Nous savons ce que vous voulez dire lorsque vous le dites, et tout le monde a finalement compris au cours de la dernière décennie.

S’il y a une ligue sportive qui ne supportera probablement pas que ses joueurs soient appelés “voyous” par un entraîneur, c’est la NBA. Cela dit, bien que la NBA se soit forgée une réputation de bastion de l’égalité et de ce qui est bien dans le monde, elle a également fait beaucoup de faux pas.

Bien sûr, ils ont bien géré la situation de Donald Sterling (celui-ci a été mis sur un tee-shirt pour eux, si nous sommes réels), mais ils ont géré celui de Daryl Morey avec Hong Kong pas si bien. Le code vestimentaire est également une chose qui s’est produite en réponse à Allen Iverson. Vous pourriez également aller discuter avec Craig Hodges ou Mahmoud Abdul-Rauf pour savoir si la NBA est en fait une ligue du peuple.

Indépendamment du fait que Beilein ait dit ou voulu ce qu’il a dit, il n’y a aucun retour en arrière. Parce que Beilein appelait toujours cette pièce de voyous à prédominance noire, et ce mot ne vient pas de nulle part. Cela s’est également produit à un moment où cette équipe est un désastre absolu sur le sol en ce moment.

Et une dernière pensée: cela fait partie de la raison pour laquelle tout ce dont les hommes d’affaires de Rooney Rule parlent dans le monde de la NFL est important. Tout comme la NFL, la NBA est principalement composée de joueurs noirs. Il est important d’avoir plus de leaders qui représentent les gens dans le sport.