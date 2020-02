John Beilein, responsable d’avoir forcé un joueur à le blesser?

Le départ de John Beilein des Cleveland Cavaliers est déjà un fait, mais les répercussions sont toujours à venir. Son passage à travers la franchise de l’Ohio n’était pas seulement un fiasco des résultats, mais aussi de sa relation avec les joueurs et de la façon de gérer l’équipe. Seul ce dernier a été très critiqué, il a donc été accusé d’avoir trop forcé un joueur jusqu’à ce qu’il soit blessé

Le joueur en question est la recrue Dylan Windler, qui lors de l’entraînement de la Ligue d’été a subi une fracture de stress qui l’a exclu toute l’année. Le fait est que Beilein lors de l’étape de la Ligue d’été a entraîné l’équipe non seulement en plusieurs équipes et les a entraînés à une intensité maximale, mais n’a pas dosé les joueurs car ils font régulièrement les équipes et a forcé leur équipe à jouer tous Les jours dans les matchs.

Bien qu’il ne puisse pas être confirmé avec certitude si Windler avait été en bonne santé sans Beilein, ses méthodes en NBA ont laissé beaucoup à désirer.

Les méthodes de John Beilein ont-elles conduit à la blessure de fin de saison de Dylan Windler? https://t.co/Wymobbwia5

– Dan Feldman (@DanFeldmanNBA) 25 février 2020

