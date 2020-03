John Calipari exhorte New York à ne pas échanger Kevin Knox

Il y a des fans des New York Knicks qui ont déjà abandonné le petit attaquant Kevin Knox. Son entraîneur du collège John Calipari, cependant, exhorte les fans et la direction à rester patient avec le jeune.

Les Knicks ont repêché Knox avec le neuvième choix au total lors du repêchage de la NBA 2018. Il a en moyenne 12,8 points au cours de sa saison recrue, mais le swingman n’a mis que 6,4 marqueurs avant la suspension de la saison 2019-2020 en raison du coronavirus.

Cependant, malgré les difficultés de Knox en tant que étudiant en deuxième année dans la NBA, Calipari dit essentiellement aux Knicks de ne pas l’échanger.

«Personne ne va travailler plus dur. Il est l’un des grands enfants de tous les temps, issu d’une grande famille. Cela va prendre du temps », a déclaré John Calipari via SNY TV.

“Ce que vous ne voulez pas faire – et les équipes l’ont fait dans cette ligue – ils abandonnent un jeune, un jeune joueur trop tôt. Et maintenant, tout d’un coup, le gars revient et ils regardent et le tout à New York sera: «Et si nous l’avions? Nous l’avons trahi. Nous aurions dû tenir plus longtemps. Pourquoi avons-nous fait ça?’

«Les jeunes prennent plus de temps à se développer, surtout quand ils sont grands. Et les gars avec sa taille et son talent, le jeu lui va. En d’autres termes, si vous êtes long, si vous êtes dégingandé, si vous êtes un joueur de basket-ball, si vous pouvez le tirer – le tir est devenu une prime dans la NBA. “

Kevin Knox n’a tiré que 37,0% du terrain pour les Knicks au cours de sa saison recrue. Ce pourcentage est tombé à 35,9 cette saison, malheureusement.

Si les Knicks vont à nouveau gagner, ils ont besoin de quelqu’un pour mener la charge. Est-ce que ce sera Knox, RJ Barrett ou Mitchell Robinson? Ce sont les trois jeunes joueurs clés que l’équipe a sur sa liste. L’un d’eux va devoir grandir plus vite que prévu et devenir l’alpha de l’équipe.

New York avait un dossier de 21-45 avant la suspension de la saison. La campagne 2012-13 était la dernière saison où les Knicks avaient un record de victoires et ont fait les séries éliminatoires.